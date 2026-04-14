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Tras la inauguración y apertura institucional de las VI Jornadas OKSALUD, a cargo de Eduardo Inda, presidente de OKDIARIO, y Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, respectivamente, ha intervenido Jesús Porta Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN). El experto ha destacado la dimensión social de las enfermedades del cerebro y ha puesto el acento en el enorme potencial de las medidas preventivas, que podrían retrasar el 30% de los casos de alzhéimer y hasta el 80%-90% de los ictus (infarto cerebral).

Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO, ponía en contexto la intervención del presidente de la SEN recordando que las enfermedades neurodegenerativas están detrás del 19% de las muertes que se producen en España, y que la sociedad científica que representa el ponente cuenta con 4.000 miembros especializados en la investigación y los cuidados de la salud cerebral.

El experto ha recordado en su intervención una publicación de la prestigiosa revista científica The Lancet Neurology, en la cual se indica que el 43% de la población mundial está afectada por alguna enfermedad neurológica. Asimismo, ha indicado que la prevalencia de este espectro de dolencias es más elevada en España (1,8% por encima del promedio europeo).

La migraña es, por ofrecer datos adicionales a esta perspectiva general, la primera causa de discapacidad entre mujeres en España. En total, la padecen más de cinco millones de personas en el país. El alzhéimer (o enfermedad de Alzheimer) afecta a 900.000 personas y consume el 3% del Producto Interior Bruto, además de ser devastador para las familias.

Cada año se producen 110.000 ictus en España, lo que lo convierte en la primera causa de daño cerebral adquirido.

No obstante, a su modo de ver, el problema no son solo los números, sino que se trata de enfermedades que generan una elevada discapacidad. «El modo en el cual hablamos, nos relacionamos o actuamos son aspectos que se ven afectados por estas dolencias; por eso van más allá del paciente y afectan a todo su entorno». A modo de ejemplo, explicaba que si una mujer con hijos padece migraña, es posible que los niños estén menos socializados por las dificultades para acompañarles en actividades deportivas o de ocio. «Por eso hablamos de un problema social, no solo de un problema de salud», ha insistido el especialista.

En el aspecto positivo, ha celebrado que «estamos en el siglo de la neurología», con avances sin precedentes, a pesar de que «el cerebro sea la parte más compleja y desconocida de nuestro organismo».

Los logros de la prevención

Frente a todas las cifras sobre el enorme impacto de las dolencias que afectan al cerebro, el presidente de la SEN ha destacado que es posible ralentizar el alzhéimer en un 20% de los casos con la adopción de medidas preventivas. El porcentaje oscila entre el 80% y el 90% en los casos de ictus, una consideración clave teniendo en cuenta que «el mejor ictus es el que no se produce».

A este respecto, ha destacado el valor del programa Código Ictus puesto en marcha en la Comunidad de Madrid.

No obstante, considera crucial «seguir luchando por avanzar en el campo de la prevención y la equidad; tenemos que seguir haciéndolo bien para tener un mundo mejor».

Además, ha hecho hincapié en la enorme importancia de los últimos avances terapéuticos: «Cuando me preguntan si una nueva terapia para migraña o alzhéimer es cara, respondo que hay que considerar los recursos que pueden ahorrarse con el empleo de terapias eficaces».