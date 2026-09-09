¿Crees que la mochila de tu hijo pesa demasiado?

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La vuelta al cole devuelve una pregunta a las familias: ¿cuánto pesa realmente la mochila que llevan los niños cada día? Libros, cuadernos, estuches, botellas de agua, dispositivos electrónicos o material deportivo pueden convertir la mochila escolar en una carga considerable para los más pequeños. Un peso que, además, varía mucho en función de la edad, el curso y el tipo de jornada escolar.

El peso de la mochila preocupa especialmente cuando se compara con el peso corporal del niño. Llevar una carga excesiva de forma habitual puede incrementar la tensión sobre la espalda, los hombros y el cuello y favorecer molestias musculares, especialmente si la mochila no se lleva correctamente ajustada o se carga de forma desigual. Por eso, conocer cuánto pesa realmente la mochila puede ser el primer paso para detectar si los niños están cargando más de lo recomendable.

¿Cuánto pesa la mochila de tu hijo? Participa en nuestra encuesta y cuéntanos cuánto carga cada día, qué lleva dentro, si utiliza mochila tradicional o con ruedas y si alguna vez ha sufrido molestias de espalda, cuello u hombros. Los resultados permitirán conocer cómo afrontan las familias esta cuestión y hasta qué punto el peso de las mochilas se ha convertido en una preocupación durante la vuelta al colegio.