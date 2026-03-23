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A lo largo de más de un siglo, la vacunación ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces y seguras de la medicina moderna, responsable de la erradicación de enfermedades como la viruela y de la drástica reducción de otras como la poliomielitis o el sarampión. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud estiman que las vacunas evitan entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año y han salvado más de 154 millones de vidas en las últimas cinco décadas, lo que las convierte en una de las intervenciones sanitarias con mayor impacto en la historia.

Frente a esta evidencia acumulada, el descenso en las coberturas vacunales y la difusión de desinformación han permitido la reaparición de enfermedades que se consideraban controladas, recordando que la inmunización no es solo una decisión individual, sino una responsabilidad colectiva imprescindible para mantener la protección de toda la población.

Así, podríamos analizar la situación de un joven de 17 años que se encuentra ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital catalán por tétanos, según fuentes del Departamento de Salut.

El joven, al parecer, no habría sido vacunado por el rechazo de su familia a las vacunas, habría contraído la enfermedad después de una caída que requirió su traslado al hospital, donde fue atendido de una fractura y varias heridas de las que se recuperaba en casa sin mayores problemas hasta que empezó a sufrir síntomas neurológicos característicos de esta enfermedad.

Según informa la Generalitat a través del Canal Salut, el tétanos es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se encuentra generalmente en la tierra, las deposiciones y la basura, aunque puede encontrarse en otros medios porque es transportada por la acción del viento.

Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, sudoración excesiva, taquicardia, hipertensión, babeo y defecación incontrolable.

La Generalitat informa de que el tétanos sólo se puede prevenir mediante la vacunación, que se lleva a cabo con vacunas antitetánicas altamente eficaces que se administran en tres dosis a los dos, cuatro y once meses y, posteriormente, se administran dos dosis de recuerdo a los seis y once o doce años.

Brote de meningitis

La situación de la meningitis en el Reino Unido ha vuelto a poner en alerta a las autoridades sanitarias tras la aparición de un brote reciente que ha afectado principalmente a jóvenes y estudiantes. En el curso epidemiológico 2024-2025 se notificaron 378 casos de enfermedad meningocócica invasiva en Inglaterra, una cifra superior a la registrada el año anterior y que refleja una tendencia al alza tras los mínimos observados durante la pandemia.

En marzo de 2026, un brote localizado en el condado de Kent provocó al menos 20 casos confirmados y dos fallecimientos, lo que obligó a desplegar campañas urgentes de vacunación y profilaxis con antibióticos entre miles de estudiantes y contactos estrechos. Las autoridades sanitarias insisten en que, aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo, la rápida propagación del meningococo y su elevada gravedad evidencian la necesidad de mantener altas coberturas vacunales y una vigilancia epidemiológica constante.

También sarampión

La situación del sarampión en Europa ha reflejado en los últimos años un preocupante resurgimiento en varios países tras décadas de progresos en su control. Tras alcanzar niveles históricamente bajos gracias a la vacunación, la región ha registrado aumentos significativos de casos, revirtiendo tendencias de eliminación que se pensaban consolidadas. En 2024 se notificaron más de 127.000 casos de sarampión en la Región Europea de la OMS, la cifra más alta en más de 25 años, atribuida principalmente a la caída de las coberturas vacunales y a brechas de inmunización en diversos grupos de población.

Este repunte ha llevado a que seis países europeos pierdan el estatus de eliminación del sarampión, entre ellos España, el Reino Unido y Austria, lo que significa que el virus circula de forma sostenida en esas naciones tras años sin transmisión endémica. Aunque en algunos informes recientes los casos totales de sarampión en Europa han mostrado una ligera tendencia a la baja en 2025, el aumento persistente en ciertos países, junto con focos locales de transmisión, indica que la enfermedad sigue siendo un reto de salud pública y que mantener altas coberturas de vacunación es esencial para evitar nuevos brotes.