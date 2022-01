La vacunación contra el Covid no afectó a los resultados de fertilidad en pacientes sometidas a fecundación in vitro (FIV), según un nuevo estudio. Los resultados, publicados en la revista Obstetrics & Gynecology, se suman al creciente conjunto de pruebas que aseguran que la vacunación contra la Covid no afecta a la fertilidad, informa EP.

Los investigadores de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí (Icahn Mount Sinai), en la ciudad de Nueva York, y de Reproductive Medicine Associates of New York (RMA de Nueva York) compararon las tasas de fecundación, embarazo y aborto prematuro en pacientes de FIV que habían recibido dos dosis de vacunas fabricadas por Pfizer o Moderna con los mismos resultados en pacientes no vacunadas.

«Se trata de uno de los mayores estudios de revisión de la fertilidad y de los resultados de los ciclos de FIV en pacientes que recibieron las vacunas Covid. El estudio no encontró diferencias significativas en la respuesta a la estimulación ovárica, la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones o los resultados del embarazo entre las pacientes vacunadas y las no vacunadas», explica la doctora Devora A. Aharon, becaria de endocrinología reproductiva e infertilidad en Icahn Mount Sinai y RMA de Nueva York y primera autora del estudio.

«Nuestros hallazgos de que la vacunación no tuvo ningún impacto en estos resultados deben ser tranquilizadores para aquellos que están tratando de concebir o están en el embarazo temprano», destaca.

En el estudio participaron pacientes cuyos óvulos se recogieron de los ovarios y se fecundaron con esperma en un laboratorio, creando embriones que se congelaron y posteriormente se descongelaron y transfirieron al útero, y pacientes que se sometieron a un tratamiento médico para estimular el desarrollo de los óvulos.

Los dos grupos de pacientes que se sometieron a la transferencia de embriones congelados-descongelados – 214 vacunadas y 733 no vacunadas- tuvieron tasas similares de embarazo y de pérdida temprana del mismo. Los dos grupos de pacientes que se sometieron a estimulación ovárica -22 vacunados y 983 no vacunados- tuvieron tasas similares de óvulos recuperados, fertilización y embriones con un número normal de cromosomas, entre otras medidas.

Aliviar la ansiedad

Los autores del estudio prevén que los resultados alivien la ansiedad de las personas que se plantean un embarazo. «Aprovechando la ciencia y el big data, podemos ayudar a tranquilizar a los pacientes en edad reproductiva y permitirles tomar las mejores decisiones para ellos. Reconfortará a las personas saber que la vacuna Covid no afecta a su potencial reproductivo», subraya el autor principal, Alan B. Copperman, director de división y profesor clínico de obstetricia, ginecología y ciencias de la reproducción en Icahn Mount Sinai y director de RMA de Nueva York.

Las pacientes del estudio fueron tratados en RMA de Nueva York entre febrero y septiembre de 2021, sometidas a tratamiento de FIV son objeto de un estrecho seguimiento, lo que permite a los investigadores captar datos tempranos sobre la implantación de embriones, además de las pérdidas de embarazos que podrían estar subestimadas en otros estudios.