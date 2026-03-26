¿Cómo puedo solicitar una eutanasia si tengo demencia o no puedo comunicarme? Documentos y permisos anticipados

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El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de Barcelona que ha solicitado la eutanasia para hoy jueves 25 de marzo a las 18:00, ha dado la vuelta a España y ha reabierto un debate que nunca parece cerrarse del todo. Para solicitar la eutanasia, es necesario ser capaz y consciente en el momento de la solicitud; sin embargo, si no se cumplen estos requisitos, esta es la forma de pedir la eutanasia que incluye a cualquier familiar.

Si el diagnóstico de la enfermedad que le impide al paciente ser capaz y consciente es temprano y todavía mantiene sus facultades mentales plenas, puede iniciar la solicitud como cualquier otro paciente, siempre que cumpla una serie de requisitos:

Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e incapacitante.

o un padecimiento grave, crónico e incapacitante. Tener la nacionalidad española o residencia legal.

o residencia legal. Realizar dos solicitudes distintas en un intervalo de 15 días .

. El médico debe confirmar que el paciente solicitante entiende la solicitud y no está sometido a ninguna presión externa.

¿Qué familiar puede solicitar la eutanasia?

En cambio, si la enfermedad ha avanzado tanto que la persona no puede expresar su deseo de forma consciente, es necesaria la existencia de un Testamento Vital para solicitar la eutanasia. El Testamento Vital es un documento en el que el paciente ha firmado su deseo de recibir la eutanasia en caso de perder la consciencia y sufrir una enfermedad grave e incurable. Sin Testamento Vital, no puede haber solicitud en caso de pérdida de facultades mentales y, legalmente, no se puede aplicar la eutanasia al paciente.

Por lo tanto, la solicitud de la eutanasia es propia y personal; no puede pedir la eutanasia ningún familiar. El único caso es que dicho familiar sea el representante legal al que se le haya entregado el Testamento Vital y sea él quien haga las dos solicitudes en un plazo de 15 días.