Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Cofares ha reunido hoy en el auditorio de su sede central en Madrid a cerca de 300 directivos de la industria farmacéutica, que representan el 82 % del sector en España.

En el encuentro, Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha puesto en valor el rol de la cooperativa y sus socios como aliado estratégico de la industria farmacéutica, especialmente en el actual contexto geopolítico y económico.

«Farmacia, distribución e industria somos agentes esenciales dentro de la cadena de valor del medicamento; por ello, ahora más que nunca, es crítico fortalecer y evolucionar nuestra alianza. De hecho, en 2025 colaboramos con más de 800 laboratorios, lo que supone la gestión de 68.600 referencias», ha señalado Eduardo Pastor.

Asimismo, el director general, Rubén Orquín, ha puesto el foco en los resultados financieros alcanzados por la cooperativa de distribución y servicios integrales de gama completa a cierre de 2025, que suponen el mejor ejercicio y la mayor rentabilidad de su historia.

Durante el acto, se expusieron a la industria las principales claves del modelo de negocio de Cofares. A este respecto, Eduardo Pastor afirmó: «Somos la distribuidora farmacéutica líder y la única implantada en todo el territorio nacional. Esto nos proporciona una extraordinaria fortaleza estructural y un gran valor diferencial dentro del sector».

Este liderazgo se asienta sobre tres pilares diferenciales: la solidez del modelo de negocio; el firme compromiso con las prácticas empresariales responsables, de acuerdo con la Política de Compliance de la cooperativa; y el expertise y la excelencia operativa del líder del sector.

«Disponemos del conocimiento, la experiencia y la infraestructura para ser el nexo entre la industria y las farmacias de toda España. No en vano, representamos a cerca de 12.000 farmacéuticos comunitarios y contamos con 48 almacenes y plataformas, la mayor red del país», ha concluido Eduardo Pastor.