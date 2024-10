Fact checked

El diagnóstico, los tratamientos, la concienciación general y la situación de los pacientes con cáncer de mama ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Y aunque el índice de supervivencia se acerca al 90%, todavía quedan casos de difícil abordaje, recaídas en la enfermedad, toxicidades y comorbilidades de los actuales tratamientos y en general necesidades no cubiertas, cuestiones que permanecen ocultas a los ojos de la sociedad y que requieren mayor concienciación y más investigación.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año se diagnostican 35.000 nuevos casos de cáncer de mama, de los cuales entre un 5 y un 6% debutarán en metástasis. Además, hasta un 30% de los pacientes podrá experimentar una recaída, por lo que se enfrentarán a situaciones que requieren un abordaje clínico más complejo con una necesidad de identificar nuevas dianas terapéuticas que mejoren sus pronósticos.

Bajo esta premisa y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre, AstraZeneca ha puesto en marcha la campaña ‘El Sillón Rosa’, un espacio que quiere convertirse en un símbolo para fomentar la investigación y el conocimiento de la realidad de esta enfermedad y los retos que aún quedan por superar.

Mediante una serie de entrevistas en vídeo, esta campaña ha dado voz a personas que no sólo están concienciadas con la enfermedad, sino que quieren dar un paso al frente para transformar la realidad del cáncer de mama potenciando la investigación.

Uno de los primeros en sentarse en este sillón ha sido el Dr. César A. Rodríguez, oncólogo médico del Hospital Universitario de Salamanca, que ha reflexionado sobre los cambios en la asistencia clínica de las últimas décadas y los retos pendientes. «Desde hace 30 años, cuando empecé a ver mujeres con cáncer de mama, hay cosas que han cambiado sustancialmente. La primera de todas, la más importante, es el conocimiento que tenemos de que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que son entidades clínico-patológicas muy variadas, con abordajes terapéuticos también diferentes», explica. «Eso ha llevado a un desarrollo tremendamente rápido de nuevas estrategias de tratamiento mucho más selectivas, que hace que hoy en día tratar a una paciente con cáncer de mama casi se convierta en una estrategia individualizada».

También ha participado en la campaña Paula González Peña, representante de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA). «Los avances nos permiten enfrentar el diagnóstico de otra manera y nos da la opción de percibirnos quizás como posibles largas supervivientes, ya que se han mejorado mucho nuestras oportunidades frente a la enfermedad», afirma. Sin embargo, recuerda que las mujeres que conviven con el cáncer de mama todavía demandan «una atención integral que también dé respuesta a todas aquellas necesidades que pueden depender de nuestro contexto y del momento vital en el que nos encontremos, así como de la esfera psicosocial».

Por su parte, Pilar Fernández, presidenta de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), también ha aprovechado el altavoz de ‘El Sillón Rosa’ para hablar de la situación específica de las mujeres que sufren este tipo concreto de patología, «la gran desconocida», lamenta. «El cáncer de mama metastásico a día de hoy sigue siendo una enfermedad incurable. Si es cierto, y tenemos que dar un mensaje de positividad que, gracias a la investigación, a los nuevos métodos de diagnóstico y a las terapias dirigidas, nuestra supervivencia cada vez es mayor», matiza.

Sin embargo, no hay que olvidar que «el 30% de las personas diagnosticadas con cáncer de mama tenemos una metástasis, un 6% desde el inicio de la enfermedad y el resto la desarrollaremos a lo largo de los años». Pilar Fernández recuerda que la metástasis del cáncer de mama provoca más de 6.000 fallecimientos al año, siendo la primera causa de muerte de mujeres entre 35 y 50 años.

Por todo ello, y desde El Sillón Rosa de AstraZeneca ha explicado que, aunque a ella le «encanta el rosa», con frecuencia se edulcora el cáncer de mama con mensajes de positividad y de superación más en este mes de octubre dedicado a la sensibilización y concienciación del cáncer de mama: «La positividad no cura, curan la investigación y las terapias».

Pruebas de biomarcadores

Otros de los temas que han abordado los participantes en la campaña han sido la necesidad de facilitar el acceso a la innovación terapéutica y a los ensayos clínicos. Es necesario, por ejemplo, «conseguir que las pacientes tengan el mayor acceso posible a los ensayos clínicos” y que estos sean “más pequeños, pero mejor dirigidos, que establezcan dianas moleculares y biomarcadores específicos», afirma el Dr. Rodríguez, que añade: «Hoy en día no se concibe un diagnóstico de cáncer en general y de cáncer de mama en particular, que no vaya acompañado de una batería de biomarcadores».

Por último, Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, detalla sobre la campaña que «este sillón es un espacio abierto en el queremos mostrar que el cáncer de mama son muchas enfermedades diferentes, con abordajes completamente distintos, y al que invitamos a sumarse a todos aquellos que vivan de cerca la enfermedad o quieran investigar sobre ella. En AstraZeneca tenemos el compromiso de impulsar la medicina de precisión y colaborar con las administraciones para que estos avances lleguen cuanto antes a los pacientes, especialmente a los de cáncer de mama metastásico, con el fin de conseguir cronificar o curar definitivamente su enfermedad», ha destacado.