La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a más del 20% de la población adulta en España, siendo más prevalente en hombres (21,6%) que en mujeres (18,2%). Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se celebra el 4 de marzo, se resalta la importancia de adoptar un enfoque integral para abordar esta patología de manera sostenible. Especialistas y sociedades científicas subrayan la necesidad de un tratamiento multidisciplinario que combine estrategias médicas, psicológicas y nutricionales para asegurar resultados duraderos. En esta línea, pacientes como Manuel y Marta han encontrado en un abordaje integral la clave para mejorar su salud y bienestar.

Manuel: «Entendí que necesitaba un enfoque global para recuperar mi salud y mi confianza»

Manuel, de 27 años, llevaba tiempo enfrentando un problema que no solo afectaba su salud, sino también su vida cotidiana. «Ir a comprar ropa se convirtió en una tarea frustrante», recuerda. Con un índice de masa corporal (IMC) superior a 43, las opciones eran limitadas y cualquier actividad.

A lo largo de los años, intentó diversas dietas, planes «milagro» y tratamientos que prometían resultados rápidos. Aunque lograba perder algunos kilos, el peso siempre regresaba. «Adelgazaba, pero no sabía cómo mantener, ya que no había aprendido a cambiar mis hábitos», admite. Con un índice de masa corporal (IMC) superior a 43, las opciones eran limitadas y cualquier actividad cotidiana, como atarse los cordones, se volvía un reto.

El diagnóstico de diabetes tipo 2 fue el punto de inflexión para Manuel. «No se trataba solo de cómo me veía en el espejo, sino de cómo me sentía en mi día a día. Mi salud estaba en juego», explica. Decidió buscar entonces un enfoque integral que no solo se centrara en perder peso, sino en mejorar su bienestar general. Fue así como llegó a un equipo multidisciplinario que combinaba asesoramiento médico, psicológico y físico. En solo cuatro meses, redujo su IMC a 36 y perdió 19 kilos.

Marta: recuperar el control tras la maternidad

Marta siempre fue una persona activa, practicaba deporte y mantenía una vida social dinámica. Sin embargo, tras el nacimiento de sus mellizas, su realidad cambió. Aumentó 20 kilos y, con la crianza, el trabajo y las responsabilidades diarias, sintió que no tenía tiempo para ella misma. «Me sentía agotada, pesada y torpe, además de que físicamente me veía distinta y mi autoestima había decaído, explica.

La falta de energía afectaba su día a día: subir escaleras se convirtió en un reto, cualquier esfuerzo físico le generaba cansancio y su confianza se desplomaba. Un día, un amigo le recomendó una clínica digital especializada en el tratamiento de la obesidad, Yazen, y la convenció para probarla. «Desde el primer momento me sentí arropada. Me atendieron con profesionalismo, desde las pruebas y analíticas hasta el apoyo psicológico y el acompañamiento», comenta.

Poco tiempo después de comenzar el tratamiento, empezó a notar cambios. «Ya no me cansaba tanto, volví a usar ropa que hacía mucho, no me ponía y sentía menos ansiedad por la comida». A través de la aplicación, aprendió sobre alimentación equilibrada, hábitos saludables y la importancia de un enfoque integral. «Ya la comida no es mi refugio ni mi comodín. Ahora veo muchas más posibilidades a mi alrededor».

Hoy, después de casi cuatro meses de tratamiento, Marta se siente motivada y segura. «A veces hay que desenfocarse para poder reenfocar. Este proceso no es sólo perder peso, es aprender a cuidarme en todos los sentidos», concluye.

El poder de un enfoque multidisciplinar

La doctora Mara Cerqueiro Bybrant, especialista en Yazen, destaca la importancia de este tipo de enfoque: «La obesidad es una enfermedad crónica y compleja que no puede abordarse desde una única perspectiva. Necesitamos un enfoque multidisciplinar que combine aspectos médicos, psicológicos y nutricionales para que los cambios sean sostenibles».

Desde Yazen, clínica digital especializada en el tratamiento integral de la obesidad, subrayan que su objetivo no es solo ayudar a los pacientes a perder peso, sino también a mejorar su calidad de vida. «Es fundamental entender que el éxito no se mide solo en kilos perdidos, sino en la capacidad de adoptar hábitos saludables a largo plazo», explica la Dra. Cerqueiro. «Además, sabemos que la pérdida de 5% del sobrepeso ya da una gran mejora con respecto a riesgos cardiovasculares, y una bajada de 10 % conlleva además de un alivio en la carga de las articulaciones, una mejora en el sueño también una reducción significativa del 80% del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2», explica la doctora.

Hoy, Manuel está orgulloso de su progreso. Está a punto de tachar su cuarta casilla en un calendario que diseñó junto a su entrenador, donde cada cuadrícula representa cinco kilos menos. «Estoy orgulloso de que ya mismo voy a tachar la cuarta casilla (20 Kg) que trae un aprendizaje en el que estoy adquiriendo unos hábitos de la mano de unos profesionales que lo hacen posible».