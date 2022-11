Fact checked

La Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular (SEINAV) y Becton Dickinson (BD) han presentado recientemente en Madrid la nueva norma española de excelencia de los equipos de infusión y acceso vascular para mejorar la seguridad del paciente, denominada norma EIAV por la siglas correspondientes a Equipo de Infusión y Acceso Vascular, la primera de este tipo en Europa. Esta norma llega después de la ‘Guía práctica Excelencia en la creación de equipos de Infusión y acceso vascular’, presentada en enero de 2020.

Según los datos del Estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS), la incidencia de pacientes con efectos adversos relacionados con la asistencia hospitalaria es del 8,4%, y el 25,34% de los efectos detectados relacionados con esta asistencia están relacionados con una infección desarrollada en el centro. Así, la infección constituye actualmente uno de los riesgos más importantes que pueden afectar al paciente durante el proceso de asistencia de un centro sanitario. Además, más de un 76% de los pacientes están expuestos al riesgo de infección nosocomial por el simple hecho de ser portadores de una vía venosa periférica y más del 12% por ser portadores de una vía central, según se desprende de los resultados del EPINE 2021.

Tres hospitales españoles han realizado las pruebas piloto: Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el Hospital del Mar de Barcelona y el Hospital Universitario de Donostia. Con ello, han sido acreditados con el certificado de excelencia de la SEINAV y BD, promotor de la norma.

Las autoras de esta nueva norma son Marian Cubero (Clínico San Carlos), Raquel Corredor (Vall D’Hebrón), Elisabeth Lafuente (H. del Mar), Carmen Laso (ya jubilada del H. del Mar) y la presidente de SEINAV, Camino del Río (Hospital de Donostia). Esta última ofrece, en entrevista a OKSALUD, todos los detalles de la norma.

PREGUNTA.- ¿Cómo surgió la idea de esta norma española novedosa, la primera europea, de excelencia para equipos de infusión y acceso vascular en hospitales?

RESPUESTA.- A lo largo de los años se han ido creando en los hospitales estos equipos. Cada cual ha ido dándole forma en su organización según ha podido y creído. Era muy habitual que se pusieran en contacto con los equipos más antiguos para aprender de ellos y al menos disponer de un modelo de referencia para luego adaptarlo a las circunstancias del hospital.

La compañía BD nos propuso escribirlo para llegar a más equipos, así que formamos un grupo de cinco enfermeras con experiencias diversas y de diferentes lugares. Ahí empezó la redacción de la guía. La acogida fue excelente en la presentación del congreso SEINAV de 2019. A continuación, se propuso el siguiente paso, el de crear una norma que nos ayude a mejorarnos cada día. Posteriormente había que probar que funcionaba, de ahí el pilotaje en los tres hospitales y los ajustes finales para difundirla.

P.- ¿En qué amplia o en qué se diferencia de la ya existente ‘Guía práctica Excelencia en la creación de equipos de Infusión y acceso vascular’, presentada en enero de 2020?

R.- La norma es la manera de aplicar esa guía para saber en qué grado cumplimos cada punto de norma. En global, nos ayuda a tomar conciencia del estilo de equipo que cada hospital dispone y desde ahí poder mejorar.

Saber qué tengo y de qué carezco para saber dirigir bien ese equipo. La norma trata de que el EIAV adopte un sistema de gestión de calidad. Es la manera de pasar la guía a la práctica, de una manera reglada y que nos mida a todos con el mismo rasero.

P. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía?

R.- La nueva norma española de excelencia de los equipos de infusión y acceso vascular tiene como objetivo fundamental trabajar por la seguridad del paciente. Minimizar el riesgo de eventos por llevar un catéter. Y esto hace que trabajemos durante todo el momento. Recordar la famosa frase de Drucker que me acompaña cada día: «La calidad del producto o servicio no es lo que tú le pones… sino lo que el cliente (paciente en nuestro caso) obtiene». Ahí va la esencia de la enfermera. El tipo y calidad del cuidado que damos se traduce en la calidad de experiencia que obtiene.

Es decir, podemos tener la mejor técnica en las implantaciones, pero si luego fallamos en las indicaciones, en el manejo o incluso en el no uso por no saber utilizar ese dispositivo, le hemos fallado al paciente. Ahí radica la mejora. ¿Cuántos pacientes conocemos que portan dispositivos vasculares pero que luego no se usan en los centros de salud, o cuando acude a hacer un TAC? Si la respuesta es «muchos», algo tendremos que revisar. Otro ejemplo. Nos hemos preguntado si en el caso de un paciente que ha llevado cuatro o más dispositivos, ¿hemos realizado una indicación correcta de su caso?

Si no lo hemos hecho nunca, es que algo tendremos que revisar, porque la tasa de reposición de catéteres nos puede dar mucha información. En definitiva, se ha venido poniendo el foco en la tecnología, técnica y abordajes, que son fundamentales, pero como enfermeras venimos a reivindicar el cuidado, ahí queremos poner el foco también. En ambos.

P.- Poniendo el foco en la tecnología, técnica y abordajes, ¿en qué punto estamos?

R.- Efectivamente, otro de los objetivos era poder saber qué tipos de equipos existen por nuestra geografía. Si preguntamos en general si tu hospital dispone de EIAV, nos encontramos que muchos dicen que sí. Pero si realmente lo confrontamos con la definición que desde SEINAV se ha hecho, ese número disminuye. Hay muchos profesionales que son excelentes implantadores de catéteres, pero si luego no vuelves a ver a ese paciente, o no sabes qué pasó con aquello que colocaste, tu equipo no entra dentro de nuestra definición. Cuando hablamos de EIAV estamos hablando de un equipo transversal para toda la organización y que ha de llegar a impactar en buenas prácticas de una manera global. De lo contrario, estamos hablando de otra cosa, muy legítima, y quizás muy necesaria, pero otra cosa.

P.- Entonces, ¿cómo resumir por qué es necesario que los hospitales se adhieran a la norma?

R.- Yo no diría que es necesario, sino interesante. Es una manera de saber qué tipo de EIAV tienes y cómo vas a modificarlo. Es fundamental el tema de poder saber los conocimientos que tiene cada profesional y poder ir avanzando en una formación más concreta, buscando los cursos, o creando las formaciones que este tipo de profesionales necesita para seguir creciendo. Todo lo que ayude a tomar decisiones en cuanto a recursos, ya sean materiales, o de las personas, es decir, en cuanto a desempeño, de circuitos, de protocolos, de dinámicas, siempre será bueno. «Lo que no se mide, no se puede mejorar, lo que no se mejora, se degrada siempre» (Lord Kelvin).

P.- ¿Cuántos hospitales han mostrado interés hasta la fecha en este proyecto?

R.- En abril de este año, en nuestro congreso de Málaga, hubo varias direcciones de enfermería muy interesadas en conocer la norma y adherirse a ella. Otras se han puesto en contacto directamente con SEINAV para saber cuándo iba a estar disponible. Algunas porque los propios socios les han llevado ese mensaje. A día de hoy, al menos ya cinco hospitales se han interesado directamente por ella. Ahora toca esperar y ver si realmente quieren comenzar con el proceso de acreditación. Estas decisiones hay que madurarlas, pues el trabajo previo a una auditoría es mucho y hay que saber la capacidad de afrontarlo.

P.- Según la Food and Drug Administration (FDA), están identificados 250 tipos de complicaciones diferentes relacionadas con la administración de terapia intravenosa, debido fundamentalmente a la variedad de criterios de indicación, de mantenimiento y de sustitución del catéter y a las medidas de higiene o la preparación de la zona de punción. ¿En qué ayuda la norma en este escenario?

R.- Disponer de un sistema de gestión hace poner el foco no solo en los indicadores de resultado: trombosis asociadas a catéter, infecciones o lo que sea. Muchas veces el haber diseñado bien cada procedimiento, los espacios, los circuitos, y tener un cuadro de mando con indicadores de proceso ayudará a que los primeros indicadores también mejoren. Documentar todo ello con este tipo de sistemas es mucho trabajo, pero te ayuda a detectar áreas de mejora que de otra manera pueden pasarte desapercibidas. Además, es necesario recoger la experiencia del paciente y, en la norma, este punto es importante, a través de encuestas a pacientes sobre nuestra actuación concreta.

P.- ¿En definitiva, cuáles son los beneficios de esta nueva norma española, primera en Europa?

R.- El mayor beneficio es que podemos saber más de nuestros procedimientos pudiendo captar más tempranamente aquellos errores que a veces pasan desapercibidos, ya que se ha trabajado mucho el proceso. Dejar que los propios actores del proceso, las enfermeras de los equipos, adopten estos sistemas de calidad, que ayuden a avanzar, a ser más seguros, a ser los actores principales de todo, provoca que la adhesión a los proyectos sea mayor, porque se ven de cerca los logros y hace que la toma de decisiones parta de ellos.