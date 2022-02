Esta bebida es una de las más populares del mundo, y es adoptada por diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos, y alrededor de la cual existe una rica cultura actualmente. Ahora bien, no sólo se trata de una bebida sabrosa, sino además con varios beneficios para la salud. Y uno de los más importantes es su efecto positivo para la memoria de las personas. Pues dicen que el café es bueno para la memoria, según Harvard.

Reconocida internacionalmente por la energía que aporta a quienes la disfrutan a diario, hablamos de una preparación que podría desempeñar un papel clave en la conservación de esta capacidad.

En concreto, es la Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Harvard Medical School y autora del libro “This Is Your Brain on Food”, quien ha presentado durante las últimas décadas diferentes estudios en los que afirma que esta bebida es fundamental para el desarrollo de los recuerdos.

La experta en cuestión llegó a la conclusión con sus investigaciones de que, en moderadas cantidades, el café puede mantener en alerta al cerebro, además de mejorar las funciones cognitivas. Consecuencia de esto, recomienda el consumo diario de la bebida en la etapa adulta.

¿Por qué el café es bueno para la memoria?

La especialista y su equipo indicaron que la cafeína, uno de los compuestos de esta bebida que casi siempre se sirve caliente pero también se toma fría, eleva los niveles de serotonina y acetilcolina.

Al aumentar esta concentración de ambas sustancias químicas, el cerebro estabiliza lo que se conoce como “barrera hematoencefálica”, donde se dirigen los receptores de adenosina, una molécula de efecto sedante, que evita la liberación de otras sustancias cerebrales que provocan excitación.

Al bloquear la adenosina, los químicos cerebrales se activan para fluir con absoluta libertad y, resultado de todo lo anterior, el rendimiento mental de los seres humanos ser superior.

Entonces, ¿cuántas tazas de café se deben tomar al día?

La pregunta ahora es cuál es la cantidad de café que se debería beber cada día, intentando encontrar el equilibrio para gozar de sus virtudes sin caer en sus conocidas contraindicaciones.

La propia Dra. Uma Naidoo aconseja de dos a cuatro tazas al día, sobre todo por la mañana. Esto, para impedir que el actuar de la cafeína en el organismo dificulte el descanso por las noches. Además, sugiere consumirlo sin azúcar, para no abusar de este aditivo que perjudica nuestra salud.