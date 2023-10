Fact checked

Expertos de la Coalición Mundial para la Investigación Adaptativa -GCAR-, junto con especialistas con la Universidad de Pittsburgh como así también del UPMC de los Estados Unidos, han presentado los resultados de las pruebas clínicas en las que se analiza detalladamente la utilización de vitamina C y medicamentos. Y se han comprobado buenos resultados del uso de simvastatina en pacientes graves con Covid19.

Más allá de los diversos beneficios que le conocemos en seres humanos saludables, parece que el uso de la Vitamina C no supone ninguna mejora significativa en los contagiados con coronavirus. El mismo estudio menciona un medicamento efectivo para tratar a los pacientes con Covid, pero alerta que la vitamina C no sólo no ayuda, sino que incluso podría ser perjudicial en estos casos.

Uso de simvastatina en pacientes graves con Covid19

En este estudio, recogido por Europa Press, se intenta averiguar qué sustancias son útiles para aquellos pacientes que atraviesan situaciones delicadas como consecuencia del virus. Los investigadores han concluido que ese antioxidante de frutas como la naranja y demás cítricos podría atentar contra la recuperación de la población afectada.

¿Qué dicen los médicos al respecto?

Estos ensayos, publicados en las revistas NEJM y JAMA y presentados ante la Sociedad Europea de Medicina Intensiva de Milán, indican que la simvastatina, un medicamento económico y fácilmente accesible, muestra una alta probabilidad de mejorar el estado general de los contagiados.

Por supuesto, esto no significa que no hagan falta cuidados intensivos, pero refleja que un componente de los fármacos que consumimos a diario podría ser fundamental para detener el avance del virus.

Tras evaluar la condición de salud de más de 2.500 pacientes en 141 hospitales de 13 países, el estudio citado por Infosalus sostiene que, de aplicarse rápidamente la simvastatina, podría salvarse al menos 1 de cada 33 vidas. Cifras más que suficientes para ordenar que se profundicen los cruces de datos y se recomiende la incorporación de la simvastatina a dichas terapias.

Neill Adhikari, co-investigador para el informe, señaló por su lado que «los ensayos armonizados REMAP-CAP y LOVIT-COVID han investigado la vitamina C, una terapia potencial para la covid19, y han demostrado que es ineficaz y probablemente perjudicial».

De esta forma, es de esperarse que la vitamina C sea eliminada en breve de todos los tratamientos para el virus. La simvastatina podría ser producida a mayor escala para satisfacer la demanda de los centros clínicos.