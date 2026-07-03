En los años 80 era comida de pobres, pero ahora es el superalimento favorito de Cristiano Ronaldo para mantenerse en forma a sus 41 años

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La alimentación de los deportistas de élite suele despertar una enorme curiosidad porque muchas personas buscan descubrir si existe una fórmula secreta detrás de su rendimiento físico. Uno de los casos más comentados es el de Cristiano Ronaldo, un futbolista cuya disciplina ha sido admirada durante años dentro y fuera del terreno de juego. Más allá de sus entrenamientos y rutinas físicas, gran parte de su éxito también parece estar relacionado con la atención que presta a lo que consume diariamente. Sus hábitos alimenticios han sido objeto de análisis por parte de especialistas y personas interesadas en mejorar su salud. Como su superalimento favorito que antes era comida de pobres.

Recientemente, Giorgio Barone, antiguo chef personal de Cristiano Ronaldo citado por Pure People, compartió algunos detalles sobre la forma en que el futbolista organiza su alimentación diaria. Según explicó, el jugador portugués prioriza alimentos naturales y evita productos ultra procesados, azúcares refinados y harinas muy procesadas. Esta filosofía alimentaria busca aportar nutrientes de calidad y mantener una composición corporal adecuada para un deportista de alto rendimiento. Su desayuno suele incluir huevos, café sin azúcar y aguacate, mientras que las comidas principales se centran en carnes magras, verduras, hortalizas y pescado. Dentro de esa dieta aparentemente sencilla existe un alimento que genera opiniones muy divididas y que, sin embargo, Cristiano Ronaldo considera especialmente valioso: el hígado, un alimento que destaca por su impresionante perfil nutricional y por los beneficios asociados a su consumo moderado.

¿Cómo es la dieta de Cristiano Ronaldo?

La alimentación del delantero portugués se caracteriza por la simplicidad y por el equilibrio entre nutrientes esenciales. Según las declaraciones de Giorgio Barone recogidas por Pure People, Ronaldo evita los alimentos excesivamente elaborados y presta especial atención a la calidad de lo que consume.

«Las proteínas magras ocupan un papel protagonista. Pescados, huevos y carnes con bajo contenido graso forman parte de sus comidas habituales», menciona Barone. Además, comenta que el futbolista incorpora grasas consideradas saludables, como las presentes en el aguacate o determinados pescados.

Los hidratos de carbono procesados y los productos con azúcares añadidos tienen una presencia mucho menor en su dieta. Esta elección busca evitar picos bruscos de glucosa y mantener niveles de energía más estables durante el día.

Otro aspecto llamativo de sus hábitos alimenticios es su preferencia por alimentos frescos y poco manipulados industrialmente. La intención parece ser obtener nutrientes en su forma más natural posible.

El hígado: alimento destacado en la dieta de Cristiano Ronaldo

Entre todos los productos que consume, uno de los más llamativos es el hígado. Aunque algunas personas lo rechazan por su sabor o textura, los especialistas lo consideran uno de los alimentos más densos nutricionalmente.

Según explicó Giorgio Barone, Cristiano Ronaldo aprecia este alimento por la gran cantidad de nutrientes que aporta. Su elección no parece responder únicamente a una cuestión de gusto, sino también a la capacidad del hígado para proporcionar vitaminas y minerales importantes.

La información publicada por WebMD destaca que el hígado contiene cantidades especialmente elevadas de proteínas, hierro, vitamina A y vitaminas del grupo B. También aporta otros nutrientes relevantes como vitamina C, fósforo, cobre y potasio.

«Su riqueza nutricional es tan elevada que incluso pequeñas cantidades pueden cubrir una parte importante de las necesidades diarias de algunos micronutrientes», destacan los especialistas.

¿Cuáles son los beneficios nutricionales del hígado?

La información de la Clínica Cleveland, a través de la dietista registrada Beth Czerwony, señala diversos beneficios asociados al consumo moderado de hígado. Uno de sus puntos fuertes es el hierro.

La Clínica Cleveland explica que el hígado de res aporta aproximadamente cuatro miligramos de hierro por cada 85 gramos. «Este mineral participa en la formación de hemoglobina y resulta esencial para transportar oxígeno por el organismo», asegura. Además, el hierro y la vitamina B12 trabajan conjuntamente para mantener unas células sanguíneas saludables.

Según WebMD, una ingesta adecuada puede ayudar a reducir el riesgo de determinadas formas de anemia relacionadas con la deficiencia de hierro. Las proteínas representan otro beneficio importante.

«El hígado proporciona nutrientes necesarios para desarrollar, reparar y mantener tejidos como músculos, piel y huesos. Además, las dietas ricas en proteínas suelen generar una sensación de saciedad más prolongada», sostienen los profesionales.

Las vitaminas del grupo B también tienen un papel esencial en la producción de energía y en el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. La vitamina B12, en particular, contribuye al rendimiento cerebral y al bienestar general.

El consumo del hígado también requiere moderación

Pese a sus ventajas nutricionales, los especialistas advierten que más cantidad no siempre significa mayores beneficios. Beth Czerwony recuerda que el hígado posee niveles muy elevados de vitamina A.

Consumir cantidades excesivas durante periodos prolongados podría provocar efectos negativos sobre el organismo. Por ese motivo, los expertos recomiendan incorporarlo dentro de una dieta variada y equilibrada, evitando los excesos.