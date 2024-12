Fact checked

La hipnosis o hipnoterapia, documenta la Clínica Mayo, implica un cambio en el estado de la conciencia y un aumento de la relajación, lo que permite una mejor atención y concentración.

A través de la repetición verbal e imágenes mentales, durante el proceso, la mayoría de las personas se sienten tranquilas y relajadas, por lo que puede ayudar a controlar las conductas a cambiar y a lidiar mejor acerca de cuestiones relacionadas con la ansiedad o el dolor.

«Si bien estarás más dispuesto a recibir sugerencias durante la hipnosis, no perderás el control de tu conducta durante una sesión», describe el centro hospitalario, que enumera entre sus utilidades el control del dolor, los sofocos, los cambios en la conducta, el alivio de los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia, incluso en tratamientos de enfermedades de salud mental, reduciendo la ansiedad relacionada con miedos y fobias.

No exenta de riesgos, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, ansiedad o sufrimiento emocional, problemas de sueño, desencadenamiento de reacciones emocionales intensas a la hora de resolver sucesos estresantes del pasado, si nos planteamos acudir a un especialista, tengamos en cuenta si tiene capacitación especializada en hipnosis, y cuánta capacitación ha recibido en relación con la hipnosis y su experiencia, a qué centro acudir, sus honorarios y si cuenta con un seguro de responsabilidad civil.

La Clínica Mayo explica que al contrario de lo que podrías ver en las películas o durante un acto de hipnotismo, las personas no pierden el control sobre su comportamiento durante la hipnosis. Por lo general, permanecen conscientes durante la sesión y recuerdan lo que sucede.

Este 4 de enero celebramos el Día Mundial de la Hipnosis, creado en el año 2004, por iniciativa del hipnotizador certificado Tom Nicoi, siendo respaldada por el Comité del Día Mundial del Hipnotismo, con la finalidad de apoyar a los profesionales del hipnotismo a promover las bondades y ventajas de la hipnosis. Ana San Antonio-Abad, socia de COFENAT y coach holística, explica, en entrevista a OKSALUD los beneficios de la hipnosis y se centra en la eliminación de mitos.

PREGUNTA.- ¿Qué es la hipnosis?

RESPUESTA.- La hipnosis es una técnica que nos permite acceder al inconsciente. Mediante esta técnica ‘engañamos’, entre comillas, al consciente, haciéndole creer que éste se dispone a dormir. De esta manera se inhibe el consciente y se desinhibe el inconsciente en una proporción de en torno a un 20-80%. Podríamos decir muy resumidamente que es un estado parecido al trance en el que la persona se vuelve más atenta y enfocada en ciertos pensamientos, sentimientos, imágenes, sensaciones o comportamientos. Cuando una persona está hipnotizada, se puede sentir tranquila, relajada y estar más abierta a la sugestión. La hipnosis es un ejercicio de imaginación, no es estar dormido, es estar muy despierto.

P.- ¿Cómo llegó a interesarse por la hipnosis y a especializarse en esta técnica?

R.- En el año 2010, realicé un curso introductorio a la hipnosis, lo que despertó mi interés en esta disciplina.

A partir de entonces, continué mi formación y profundización en el tema, reconociendo que la hipnosis requiere un aprendizaje constante y continuo. Observé que esta técnica permitía abordar de manera más efectiva la modificación de hábitos y creencias, logrando la resolución de problemas arraigados durante años en un número reducido de sesiones, facilitando así una sanación profunda. En la actualidad práctico la hipnosis conductual, las regresiones y la hipnosis Magnética o mesmerismo.

P.- Entonces, hay más de un tipo de hipnosis…. ¿cuáles son los tipos de hipnosis y sus características?

R.- La hipnosis conductual se enfoca en modificar comportamientos específicos mediante sugestiones directas. Se usa para tratar hábitos no deseados (fumar, comer en exceso, etc.) y mejorar el rendimiento. Por su parte, las regresiones buscan acceder a recuerdos del pasado, especialmente de la infancia, para entender cómo influyen en el presente. En este sentido, ayudan a comprender el origen de traumas o patrones y facilitan su resolución. Finalmente, la hipnosis magnética o mesmerismo se basa en la teoría del magnetismo animal, y utiliza pases magnéticos, entrando más profundamente en el inconsciente.

P.- ¿En qué tipo de problemas o situaciones puede la hipnosis ser especialmente efectiva?

R.- Ansiedad, depresión, estrés, fobias y miedo, tabaquismo, bajar de peso y otros hábitos no deseados, como, por ejemplo, morderse las uñas, además del tratamiento del dolor, los problemas de autoestima y confianza, los trastornos del sueño o una mejorar del rendimiento físico y cognitivo.

P.- Uno de los mitos más comunes es que las personas «pierden el control» bajo hipnosis. ¿Qué tan cierto es esto?

R.- Toda hipnosis es autohipnosis. La persona que se somete a hipnosis nunca pierde, ni ve alterada su voluntad; siempre es capaz de decidir completamente qué decir y qué hacer; siempre mantiene el control de la situación, ya que el código moral nunca cambia y la barra cortical censora del cerebro sigue estando activa durante toda la sesión.

P.- Si pudiera cambiar una creencia errónea sobre la hipnosis, ¿cuál sería y por qué?

R.- Las expectativas de cómo he de sentirme cuando estoy en estado hipnótico. Mucha gente llega a la hipnosis con una idea equivocada de lo que va a pasar. Se imaginan cosas raras, como que van a ver luces de colores, que van a sentir cosas súper extrañas o que les va a pasar algo mágico. Y claro, con esas expectativas, ¡es normal que se pongan nerviosos! Piensa que si vas con la idea de que «tienes que sentir» algo específico, al final te tensas y no te relajas.

Es como cuando intentas dormirte a la fuerza: ¡imposible! Lo ideal es dejarte llevar y disfrutar del momento, sin estar todo el rato pensando «a ver si ya me estoy sintiendo raro», «a ver si ya me estoy hipnotizando de verdad».

Pero la verdad es que la hipnosis suele ser mucho más sencilla. Lo normal es que te relajes un montón, tanto el cuerpo como la mente. Pero ojo, ¡eso no significa que te vayas a quedar inconsciente ni nada por el estilo! Mucha gente dice después de la sesión: «¡Qué bien me he relajado, pero me he enterado de todo!» ¿Y qué significa eso de «me he enterado de todo»? Pues justo eso: que te acuerdas de lo que se ha hablado, de lo que te ha dicho el terapeuta y de lo que has sentido. No pierdes el control en ningún momento. Simplemente estás más concentrado y tu mente está más abierta a las sugerencias, pero sigues siendo tú mismo y pensando por ti mismo.

P.- ¿Es cierto que no todas las personas son susceptibles a la hipnosis?

R.- Es verdad que no a todo el mundo le funciona la hipnosis igual de bien. La mayoría de la gente es «hipnotizable» hasta cierto punto, pero cada persona es un mundo y reacciona de forma diferente. No es que haya gente a la que «no se le pueda hipnotizar», sino que a lo mejor necesitan que se use una técnica distinta o que el terapeuta lo enfoque de otra manera para que la hipnosis les funcione.

Pero lo cierto es que todo el mundo entra en hipnosis en mayor o menor grado. Y aunque entres en hipnosis muy poco profundo la técnica funciona.

P.- ¿Qué factores influyen?

R.- Por ejemplo, venir con mucha ansiedad y en un estado muy nervioso, miedo y desconfianza hacia la hipnosis o el terapeutaescepticismo extremo, procesamiento analítico excesivo o un entorno inadecuado.

P.- ¿La hipnosis puede ser peligrosa o generar efectos secundarios?

R.- El mayor peligro que tiene es quedarse dormido.

Y a las personas con esquizofrenia no se puede aplicar. Se puede perjudicar más que ayudar.

P.- ¿Qué respaldo científico tiene la hipnosis en la actualidad? ¿Hay estudios recientes que validan su eficacia? Cite alguno, en su caso.

R.- En la actualidad se pueden encontrar muchos artículos y estudios sobre la hipnosis, tanto en revistas científicas como en redes. Sirvan como ejemplos Aplicaciones de las técnicas de hipnosis en el ámbito de la modificación cognitivo-conductual, Eficacia y aplicación de la hipnosis clínica o Eficacia de la hipnosis clínica: resumen de su evidencia empírica.

P.- ¿Funciona en áreas como el deporte o el rendimiento académico?

R.- Se utiliza para mejorar el rendimiento deportivo, la concentración y la recuperación de lesiones.

En el rendimiento académico, mejora la concentración, reduce el estrés y la ansiedad ante los exámenes, aumenta la autoconfianza, y mejora hábitos de estudio.

P.- ¿Qué recomendaría a alguien que tiene curiosidad, pero también miedo o dudas sobre la hipnosis?

R.- Es normal sentir miedo, dudas y a la vez curiosidad por la hipnosis. Mi recomendación es que hables con el hipnoterapeuta que te despejará todas tus dudas de forma personalizada. Puedes consultar libros: «Hipnosis Clínica» de Ernest Hilgard. «Muchas vidas. Muchos maestros» de Brian Weiss. Hay una extensa bibliografía. Busca canales en Internet especializados en hipnosis que ofrecen sesiones guiadas, explicaciones y testimonios.

P.- ¿Cómo identificar a un profesional certificado y evitar a personas sin la formación adecuada?

R.- Al no existir una regulación específica en España para la hipnosis, no hay un título oficial que acredite la formación. Esto hace que sea difícil demostrar su competencia a clientes potenciales.

Cómo evitar a personas sin la formación adecuada:

Desconfía de promesas milagrosas: Si alguien te promete resultados inmediatos y sin esfuerzo, huye. Esto requiere una implicación del cliente para lograr resultados satisfactorios. Investiga en internet: Busca información sobre el profesional en cuestión. Lee reseñas, comentarios en foros y redes sociales. Boca a boca: Es muy eficaz, si conoces a alguien que este o ha estado en terapia con el profesional, que te cuente su experiencia. Pregunta por sus técnicas: Un buen profesional te explicará de manera clara y concisa las técnicas que utiliza y cómo funcionan. Confía en tu intuición: Si algo te parece sospechoso, no dudes en buscar una segunda opinión.



P.- ¿Cree que es necesaria la regulación de las terapias naturales en España? ¿Por qué? ¿Cómo acometería el tema de esta disciplina?

R.- Es fundamental para la defensa de nuestros derechos como profesionales y el de nuestros usuarios. Para obtener un reconocimiento legal y una credibilidad que nos merecemos en este sector. Asociarnos es clave para poder interceder con los organismos públicos. Desde que inicié mi camino en las terapias naturales, me uní a APTN-COFENAT, profesionales con los que comparto plenamente objetivos y estoy orgullosa de formar parte de esta comunidad. Es hora de que las terapias naturales tengan el lugar que se merecen en España. ¡Necesitamos una regulación justa y que nos permita trabajar en condiciones óptimas!