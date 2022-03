Internet ha abierto la posibilidad a que los pacientes tengan acceso a información sanitaria de una manera rápida y sencilla. Algo que es muy positivo, ya que se ha democratizado el acceso a este tipo de información, y a la vez muy peligroso, pues si no sabemos discernir entre las fake news y la información veraz, podríamos tener consecuencias muy graves para nuestra salud.

Hablamos de fake news para referirnos al fenómeno de difusión de contenido intencionalmente falso. Si lo centramos en el ámbito de los pacientes, tenemos que pensar que el diagnostico de una enfermedad puede generar incertidumbre, miedo y ansiedad con lo que puede llevar a las personas a aceptar, sin mayor filtro, cualquier contenido que les resulte conveniente o que pueda apelar a sus emociones.

Tal y como explica Pedro Soriano, enfermero experto en el paciente digital y más conocido en redes como Enfermero en Red, «las fake news pueden dañar nuestra mente y nuestra salud e impulsarnos a tomar decisiones equivocadas, provocando consecuencias graves en la vida de muchas personas como puede ser la recomendación de medicamentos no autorizados, la negación de recomendaciones basadas en evidencia científica o incluso el cese de tratamientos como pueden ser los relacionados con procesos oncológicos. Además, las fake news tienen la particularidad de apelar al lado más emocional de las personas y no podemos olvidar que el afrontamiento a una nueva condición de salud puede llegar a ser un proceso doloroso, tanto física como emocionalmente si no tienes recursos suficientes para afrontarlos».

Las fakes news no tienen solo un impacto individual, también alejan a las personas del diálogo. Esto es debido a que «las personas se ven como enemigos cuando opinan entre ellas impidiendo empatizar y conectar con la otra persona. Podemos decir que las fake news generan un daño en las dinámicas sociales polarizando, no solo opiniones, sino perjudicando la construcción de una verdadera comunidad capaz de tener pensamiento crítico y reflexivo», apunta Enfermero en Red.

El acceso a internet es positivo si queremos una sociedad más participativa e implicada en la toma de decisiones sobre nuestra propia salud, pero esto requiere asumir una responsabilidad y un uso consciente, seguro y crítico de cualquier información que veamos en redes sociales o cualquier sitio web y para cualquier ámbito de nuestra vida.

Cómo saber si una fuente de información digital de salud es fiable

1. Veracidad. La cura definitiva y las recetas milagrosas no existen. Si te encuentras información con este tipo de titulares debes ponerla en cuarentena debido a que si existiera una cura definitiva para una enfermedad, ésta ya no existiría.

2. Transparencia. Evita empresas con intereses comerciales. Esto es realmente complicado de conseguir porque la publicidad invade internet; pero ésta, debería estar señalizada dentro de la web con espacios propios para evitar confundir al lector.

3. Actualidad. Los conocimientos científicos avanzan y la información en internet caduca. Por eso es importante que cuando leamos contenido de salud en internet revisemos la fecha de publicación. Los buscadores como google posicionan lo que más visitas tiene, pero no lo que más evidencia científica tiene.

4. Identificación. Una información sanitaria nunca debe ser anónima. El autor debe estar identificado firmando el contenido que se publica.

5. Accesibilidad. Los autores deben facilitar una vía de contacto para que podamos consultar dudas o pedir más información.

6. Sitio web avalado. Busca siempre que la página web que estás consultando tenga algún tipo de aval como sociedades científicas o incluso, el propio Ministerio de Sanidad. Este tipo de avales genera confianza al lector ya que son organismos que revisan el contenido.

7. Contrastar la información. Pese a cualquiera de las anteriores recomendaciones, siempre debes contrastar la información con tu profesional de la salud. Los profesionales son tu sello de confianza.