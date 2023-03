Fact checked

En España, las zonas despobladas a menudo se enfrentan a desafíos en cuanto a la disponibilidad de servicios bancarios y cajeros automáticos. Esto se debe a que las entidades bancarias suelen establecer sus sucursales y cajeros en áreas con una alta densidad de población, ya que es más rentable. Sin embargo, existen algunas iniciativas para mejorar la accesibilidad a los servicios bancarios en las zonas despobladas lo que incluye acuerdos con comercios locales para que puedan realizar operaciones bancarias básicas, como el depósito y retiro de efectivo.

Gracias a un acuerdo firmado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y Topii, las farmacias se unen a esta cadena de locales comerciales que realizan servicios bancarios. Este acuerdo permite que las 22.000 farmacias españolas puedan prestar este nuevo servicio para disponer de efectivo en tienda. Topii podrá así expandir sus servicios en el sector farmacéutico presente en 5.300 municipios, lo que supone llegar al 99% de la población española.

La red farmacéutica es una de las redes con mayor capilaridad en España y además goza de una gran confianza y cercanía a los ciudadanos. Esta iniciativa, destacan sus promotores, está destinada a cubrir el vacío bancario que ha dejado sin sucursales ni cajeros a buena parte de las zonas más despobladas de España. Los colectivos más vulnerables como son las personas mayores, con dificultad de movilidad, que no pueden desplazarse o viven en la denominada España vaciada, serán los principales beneficiarios de este servicio.

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, en declaraciones a OKSALUD, explica los motivos que han llevado a los farmacéuticos a ratificar este acuerdo en un momento en el que el efectivo circula menos: «Hay un factor sobre la inmediatez, libertad y la privacidad que se encarna en el efectivo que no pueden igualar los demás modos de pago. Creo que el efectivo siempre será necesario. Los americanos lo tienen bastante claro. El problema ahora es que hay colectivos, que por estar ubicados en zonas despobladas, o por carecer de una cultura y formación financieras, no pueden acceder al dinero real con facilidad. Y es necesario para su día a día. En ese punto, es donde lo consideramos de interés general y donde pensamos que también los farmacéuticos podemos colaborar».

La importancia del efectivo

«El efectivo es necesario por muchas razones, empezando porque es el único título valor real que no pertenece a un ente privado. En esta era de la digitalización, el efectivo, con todos sus inconvenientes, siempre tendrá utilidad, donde no haya conectividad, por ejemplo. La circulación del efectivo entre particulares, sin contar los impuestos del estado a la circulación (IVA, ITP, etc), no tiene mayor coste aparte de su obtención inicial, mientras que el uso exclusivo de tarjetas bancarias tiene coste en cada paso, por pequeño que sea, y a la larga es una merma mayor», continúa.

En cuanto a la obligatoriedad de proporcionar este nuevo servicio bancario por parte de las farmacias, De Palacio detalla que «será totalmente voluntario». «Nuestras obligaciones y compromisos giran en torno a los medicamentos, y todos los problemas que estamos teniendo para que accedan a ellos los pacientes son nuestra principal preocupación», relata.

«Pensamos -concluye Luis de Palacio sobre uno de los principios de la FEFE de colaborar en todo tipo de iniciativas de interés público que favorezcan el servicio al consumidor y a sus asociados- que habrá farmacéuticos que sean verdaderamente útiles en sus poblaciones donde no queda sucursal ni cajeros, y ellos, que tienen que utilizar dinero real obligatoriamente, pueden permitir a su población un acceso que de otra forma les es mucho más costoso. Ahí está el mayor impacto. No obstante, cualquiera puede decidir adherirse o no según lo estime pertinente. Se busca que no tenga interferencias con el día a día del farmacéutico, y que su colaboración pueda tener un retorno por el servicio que preste efectivamente».

Con este acuerdo Topii sigue ampliando el número de comercios en que los consumidores pueden retirar efectivo al comprar, en línea con su objetivo de universalizar el acceso al efectivo a través de comercio.

Por su parte, el director general de Topii, Javier Celaya, valoró al ser presentado el acuerdo: «Con este acuerdo con la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Topii da un gran paso en el objetivo de llevar sus servicios a todos los sectores y comercios de España, facilitando el acceso al efectivo a los clientes de las entidades financieras españolas».