Aulas: “Mariano no quiso una cláusula para volver al Real Madrid”

El presidente del Olympique de Lyon, Jean Michel Aulas, ha vuelto a salir a la palestra para hablar de Mariano y el Real Madrid. En una entrevista en el programa francés Breaking Foot de SFR Sport, el dirigente volvió a explicar los términos del contrato del ex futbolista blanco. Aseguró que ninguna de las partes quiso incluir una cláusula para una posible vuelta al Real Madrid en el futuro, aunque reconoce que se llegó a plantear la posibilidad.

“No, no hay ninguna cláusula. Se planteó en su momento ,pero finalmente no se puso por escrito. Por una parte, porque nosotros no la deseábamos; y segundo, porque Mariano tampoco la quería. Así que Mariano pertenece al 100% al Lyon”, comentó Aulas en declaraciones recogidas por el diario francés Le 10 Sport.

No es la primera vez que Aulas hace referencia al contrato de Mariano, ya lo ha hecho en varias ocasiones. Primero fue el propio club quien explicó en un comunicado cómo estaba la situación del hispano-dominicano. En el mismo, el Lyon recalcaba que no existía cláusula alguna para que regresara al cuadro blanco. La única opción que mantienen los de Zidane respecto al futuro del futbolista es que se llevarían el 35% de un futuro traspaso.

Al ver que los rumores continuaban y que se seguía hablando de una posible vuelta de Mariano al Real Madrid en el próximo verano, el mandatario del conjunto francés estalló en Twitter. Una semana más tarde ha vuelto a incidir en la misma idea, el hispanodominicano es propiedad del Olympique de Lyon y no a día de hoy no contemplan venderle.