David Luiz está de oferta

El Chelsea es un polvorín. En Inglaterra incluso especulan con un posible despido de Antonio Conte, y la gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión de ‘cargarse’ a David Luiz para el partido ante el Manchester United. El brasileño, titular indiscutible hasta esa fecha durante toda la temporada, se quedó en la grada para sorpresa de todos en las islas británicas. No es la primera vez que el italiano aparta así a uno de los pesos pesados del equipo, y sus diferencias con el vestuario pueden tener consecuencias.

El carioca está cansado del técnico italiano, pero también está cabreado con el Chelsea porque no le ofrecen la renovación en los términos que él desea. Su contrato acaba en 2019, es decir, si el club inglés quiere sacar algo por él deberá venderlo este verano o, a lo sumo, en enero de la próxima temporada. Y ahí entra al Real Madrid. Los agentes del jugador han tanteado al conjunto merengue y le han hecho llegar la posibilidad de recalar en el Bernabéu en verano. En la cúpula blanca no tachan su nombre, pero la primera respuesta ha sido clara: “Si en junio no ha renovado, hablaremos”.

“Un nuevo Pepe”

David Luiz tiene 30 años y mucha experiencia a sus espaldas. De hecho, en el Real Madrid valoran mucho la opción de incorporar “un nuevo Pepe” este verano. Un central de garantías que tenga experiencia, jerarquía, carácter y que no se arrugue en los grandes partidos ante los mejores delanteros de Europa. Y el brasileño puede cumplir con ese perfil, siempre teniendo en cuenta que es un jugador con muy buena salida de balón y con mucho gol para ser defensa, unas condiciones técnicas que a veces juegan en su contra porque se confía.

Pero al igual que pasa con Courtois, la consigna en Concha Espina está clara. Compás de espera, ver cómo evolucionan sus respectivas situaciones, y si llega el verano, no han renovado y pueden llegar en condiciones apetecibles, se estudiaría. En el club preocupan las continuas lesiones musculares de Vallejo y Varane y fichar un central parece prioritario para el próximo curso. Y si David Luiz sigue a disgusto con Conte y el Chelsea puede ser una opción.