Coleman hará lo que diga el Madrid con Bale

La convocatoria de Gareth Bale con la selección de Gales vaticinaba otro lío con el Real Madrid. Su inclusión en la lista, después de más de un mes fuera de los terrenos de juego y sin haber reaparecido con el club blanco, sorprendió e indignó a la mayoría de aficionados del conjunto madridista. Nadie entendía como el combinado galés había llamado a su estrella para disputar dos amistosos frente a Francia y Panamá.

Bale no se ha recuperado todavía de su lesión y, pese a que Gales no se juega nada puesto que no son partidos oficiales, Coleman le convocó. Después de todo el revuelo montado por su convocatoria, el seleccionador ha reconocido que no van a forzarle y harán lo que les diga el Madrid: “Es verdad que todavía no está jugando con el Madrid, pero estamos abiertos a dialogar con ellos y llevar la situación como nos digan”.

Gales le ha puesto un poco de sentido común al asunto. No es habitual convocar a un jugador que lleva 37 días sin jugar y que todavía se entrena en solitario por una lesión y menos para unos amistosos. De ahí que Coleman reconozca que no tienen intención de forzar al futbolista, puesto que no hay nada en juego más allá del tema moral por sumar un triunfo.

“Él estará entrenando con nosotros porque está a un buen nivel ya. Y mandaremos datos todos los días para que en el Madrid sepan en todo momento cómo está Gareth. Y con eso, si nos dicen que puede jugar 10 ó 20 minutos, perfecto. Pero si nos dicen que de ninguna manera puede jugar, no jugará. Tendremos diálogo directo con el Madrid en todo momento”, espetó el preparador galés.