Benzema, decepcionado con el FIFA 18: “Me hicieron podrido”

¿Otro ataque a Benzema? El jugador del Real Madrid no está de acuerdo con su nivel en el videojuego de moda FIFA 18, tal y como reconoció a Inrockuptibles en una entrevista. El delantero encuentra el juego “divertido”, pero está decepcionado con su personaje: “Me hicieron podrido”.

“Tengo 86 en el juego, pero con el mando en la mano, me siento como un 53“, asegura un Karim al que no le convencen los atributos concedidos por el juego de EA Sports.

Benzema también reconoció que quiere volver a la selección: “¡Por supuesto que quiero regresar con Francia! ¿Qué futbolista no sueña con jugar un Mundial? Siempre tengo la esperanza y espero ir a Rusia. Intento hacerlo lo mejor posible en el club y haremos las cuentas al final”.

“Hablar ya no es útil y puede malinterpretarse. Ya no hablo, ya no digo nada. Intento tener éxito y ganar títulos”, añadió sobre Deschamps.