Cristiano Ronaldo ya tiene un nuevo premio. El segundo The Best logrado por el astro portugués se une a la larga lista de galardones que ha recibido en su carrera deportiva. Entre todos, superan los 100. Si hace unos meses era nombrado Mejor Jugador del Año por la UEFA, es ahora la FIFA quien le acredita como mejor jugador del mundo. Y esto no acaba aquí, pues en enero será France Football quien le otorgue su quinto Balón de Oro como muestra del espectacular año que realizó la pasada campaña.

En la 2016-17, el luso comenzó levantando dudas respecto a su rendimiento. Había incluso quien le quería jubilar. Pero volvió. Con el paso de los meses fue encontrando su mejor forma y terminó la temporada siendo determinante. Si durante el curso eran sus compañeros quienes aparecían cuando él no lo hacía, en el momento decisivo de la temproada se vio a un Cristiano letal. Nada menos que 16 goles en los últimos 10 partidos que disputó con el Real Madrid para certificar un nuevo título de Liga y para darle a los blancos su Duodécima Champions League.

A sus dos The Best, hay que sumar un extinto FIFA Wolrd Player (antecesor del último premio recogido por el de Funchal). Además, cuatro Balones de Oro, tres al Mejor Jugador de Europa y uno al Mejor Jugador de la UEFA (antecesor del anterior), dos MVP de la Premier durante su etapa en el Manchester United y otros tantos de LaLiga.

En cuanto a goles, el portugués no hace más que acumular registros increíbles. Si bien es cierto que sus 42 goles marcados el pasado año no le sirvieron más que para volver a ser el máximo goleador de la Champions League, por sexta vez (quinta edición consecutiva). Pero además, cuenta con cuatro Botas de Oro, tres Pichichi, otro como máximo realizador de la Premier, dos premios como Mejor delantero de Europa y otro de LaLiga.

En la gala de la FIFA celebrada en Londres, Cristiano ha conseguido meterse de nuevo en el mejor once mundial por undécima vez consecutiva. Ninguno de sus goles ha estado nominado esta campaña al Premio Puskas, pero ya lo ganó en su primera edición, en 2009. Además, sus goles han sido merecedores de reconocimientos por parte de la UEFA y de la competición doméstica española, dándole el premio al mejor gol de la Champions en la 15-16 y el de LaLiga en la 13-14. También la IFFHS reconoce su instinto de cara a puerta, lo que le permitido ser nombrado en tres ocasiones Mejor Goleador del Mundo.

A todos estos premios, se suman otros muchos por parte de la prensa. De todas las partes del mundo le han llegado galardones como reconocimiento a su rendimiento y trayectoria. Pero no queda ahí. En Portugal es todo un ejemplo a seguir. Un ídolo del que los portugueses se muestran tremendamente orgullosos. Desde darle nombre a un aeropuerto a otorgarle las mayores condecoraciones posibles. Cristiano es Gran Oficial de la Orden del Infante Don Enrique, la tercera mayor distinción existente en su país. Además, le dieron la Medalla al Mérito de la Orden de Nuestra Señora de Villaviciosa.

Todo ello, supera las 100 distinciones que colman el Museo que posee en Madeira. Un espacio que el ariete parece empeñado en seguir llenando. Ahora, llegará su segundo The Best, en enero el quinto Balón de Oro y, con el paso del tiempo, según el conjunto blanco vaya consiguiendo nuevos títulos, el portugués seguirá copando de galardones las vitrinas de este.