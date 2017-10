No hay semana en que la prensa inglesa no sitúe a Gareth Bale en un equipo de la Premier el próximo verano. Cuando parecía que el Manchester United y el Tottenham eran los más interesados en el crack galés del Real Madrid, el rotativo The Sun abre ahora un nuevo escenario y competidor en escena: el Chelsea.

Según el citado medio inglés, el Chelsea también tiene a Gareth Bale en su agenda de futuribles. Hasta aseguran que sería el recambio que están manejando para cubrir el hueco dejado Diego Costa después de su marcha al Atlético, club en el que empezará a jugar a partir de enero cuando finalice la sanción del TAS.

De momento, parece que el entorno Gareth Bale sigue escuchando todas las ofertas –aunque su postura inicial sería seguir en el Real Madrid– y no descarta la opción de volver al país en el que ha tenido mejores actuaciones. En el Real Madrid, mientras tanto, siguen a la espera de noticias. Saben que esta campaña será decisiva en el futuro de Gareth Bale y en si continúa o no en la disciplina del club blanco.

¿Ancelotti por Conte?

En Inglaterra también se refieren a un posible recambio en el banquillo del Chelsea. Ancelotti se ha quedado sin equipo tras ser despedido por el Bayern de Múnich y podría regresar a los blues en el caso de que Antonio Conte no acabase la temporada. El italiano levantó la Premier League la pasada temporada, pero la mala gestión a la hora de tratar el futuro de Diego Costa y los 9 puntos de desventaja que suma ya con el Manchester City podrían conllevar un cambio en el banquillo.