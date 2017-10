Casillas, suplente por su obsesión con el móvil y las redes sociales

En Portugal no se habla de otra cosa que no sea el lío que hay montado en el Oporto por la suplencia de Iker Casillas ante el Leipzig en la pasada jornada de la Champions League. Sergio Conçeiçao, entrenador de los lusos, decidió no contar con él a pesar del gran rendimiento que está mostrando, y el Oporto acabó perdiendo 3-2.

El técnico apostó por José Sá y dijo en rueda de prensa que “fue una decisión técnica”. Pero la prensa portuguesa ha ido más allá, ha indagado en el asunto y ha explicado realmente cuál fue el motivo por el que el meta de Móstoles, sin aparentes razones deportivas, se quedara fuera del once inicial ante el equipo alemán.

Tal y como asegura ‘O Jogo’, el cuerpo técnico del Oporto considera que Casillas está trabajando a un ritmo más bajo del que debería en los entrenamientos y eso no agrada a Sergio Conceição, que exige al plantel intensidad máxima en todos los entrenos. Además, hay cuestiones disciplinarias de por medio.

Va a seguir jugando José Sá

El entrenador no prohíbe los teléfonos móviles ni en el lugar en el que se ejercitan ni en los hoteles en los que se concentran, pero hay momentos y momentos. Al técnico le gusta que el vestuario esté blindado y que sus jugadores no difundan cosas internas en las redes sociales, y Casillas lo suele hacer con asiduidad. De hecho, según el citado rotativo, ya ha sido advertido personalmente por Conceição.

La apuesta del técnico por José Sá no fue bien en lo deportivo, pues el meta estuvo acertado ante el Leipzig. Fue incapaz de parar un lanzamiento sin aparente peligro, dejando el esférico en bandeja a un Orban que no perdonó para hacer el 3-2 definitivo. Pero el entrenador no se va a achantar. De hecho, en Portugal aseguran que Sá va a seguir siendo titular y va a volver a estar en el once en el próximo partido de Liga ante el Paços Ferreira en el Estadio Do Dragao.