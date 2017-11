Espanyol vs Valencia: Alineaciones, horario y canal de televisión

Partido exigente para el Espanyol en Cornellá con la visita del Valencia, uno de los tres equipos invictos aún y que camina segundo en la clasificación. Sin duda, partido con mucho en juego para ambos y que repartirá emoción.

Posible alineación del Espanyol

Pau López, Víctor Sánchez, David López, Duarte (Naldo), Aarón, Baptistao, Fuego, Darder, Piatti, Jurado y Gerard.

En este Espanyol con tan poco gol los puntos no se dan. Ni Gerard Moreno ni Sergio García han aparecido hasta el momento y es Leo Baptistao el que está dando más puntos en ataque. Piatti, en segunda línea, se acerca a los cinco puntos que sí promedia Pau López. Semana para no alinear a los catalanes.

La de Quique Sánchez Flores es una de las alineaciones más fáciles ya que el madrileño lleva tiempo con su once definido. No se esperan sorpresas en el once más allá de las dudas que arrastra con la zaga. Duarte o Naldo, con el brasileño ya recuperado, único comedero de cabeza del técnico perico.

Posible alineación del Valencia

Neto, Montoya, Gabriel (Garay), Muriel (Garay), Gayà, Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes, Rodrigo y Zaza (Santi Mina).

El Valencia es el equipo de moda esta temporada. No solo por su posición en la tabla sino por su gran cantidad de goles, y por lo tanto, de puntos. Zaza, Rodrigo y Guedes son garantías mayúsculas en el cuadro ché. Incluso Parejo, Kondogbia o Neto, que están promediando buenos números.

Los problemas de Marcelino con sus alineaciones se limitan a elegir entre jugadores que estén al cien por cien físicamente ya que cualquier jugador que entre está funcionado. Con Gabriel, Muriel y Garay le pasa esto mismo con la pareja de centrales. Los dos primeros parten con ventaja. Además, unas pequeñas molestias de Zaza podrían dejarlo fuera. Santi Mina sería su relevo.

¿Dónde ver por televisión el Espanyol vs Valencia?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Espanyol vs Valencia?

Domingo, 19 de noviembre, a las 16:15 horas.