En el programa de Javier Cárdenas te contamos que el CIS amplía la distancia del PSOE sobre el PP, cuyo retroceso aprovecha Vox, a lo que Javier Cárdenas dice: «Si fuera por Tezanos, el PSOE ganaría en España, en Francia, Alemania, parte de Rusia y hasta en Finlandia. Veo a este hombre como un pobre borrachuzo en la barra de un bar tomándose whiskys y diciendo voy mañana a decir que tal y tal, así lo veo, no digo que lo sea pero lo veo así, un tío decrépito que se podía ir ya a su casa, que va a cobrar igual porque ha lamido el culo de Pedro Sánchez. Eres muy listo para ir publicando gilipolleces varias, porque todos los sondeos dan todo lo opuesto, menos el del CIS. La pregunta es si ¿después de pagar todo el detergente para limpiarte bien la lengua después de lo que llegas a lamer, tienes dinero para seguir con el día a día, Tezanos? Porque a mí no me saldrían los números, a no ser que te hayas acostumbrado al sabor».

Y es que el barómetro del CIS de Tezanos suena a música celestial para los socialistas por dos razones. La primera, dispara sus expectativas electorales en un contexto económico desfavorable: crecerían casi tres puntos en apenas treinta días y alcanzarían hoy un resultado muy superior al cosechado en las urnas en 2019, cuando Sánchez se quedó en el 28% de los votos. La segunda, da por amortizado el efecto Feijóo que revitalizó al PP tras la crisis interna que el partido de centroderecha atravesó la primavera pasada y concluyó con la dimisión de Pablo Casado.

Curiosamente, el PSOE crece cuatro puntos a la vez que la preocupación de los españoles por la crisis económica lo hace 4,4 puntos más que en el mes anterior. El aumento de la preocupación por la situación económica también queda patente con el incremento de más de cuatro puntos de quienes consideran que va «mal» o «muy mal», que ya superan el 73%.