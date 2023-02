Javier Cárdenas te cuenta en Levántate OK que el presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ya no siguen en sus cargos. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha aceptado sus dimisiones. Los dos, por su responsabilidad en lo ocurrido con los trenes que unen Cantabria y Asturias, que no cabían por los túneles.

Todo ello sin que dimita la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Y, además, compensando al presidente del principado de Asturias, Adrián Barbón, que ha explicado que tras la reunión con la titular de Transportes que una de las compensaciones que tendrá la región será la de recibir un mayor número de trenes: recibirá 17 en total, siete más de los previstos inicialmente. Y es que el contrato en vigor, que se había diseñado cuando Íñigo de la Serna era ministro, «partía de 31 trenes, 21 para Cantabria y 10 para Asturias, pero permitía una ampliación de otros siete trenes. Esos siete trenes a mayores serán destinados a Asturias», indicó Barbón en su comparecencia.

El nuevo presidente de Renfe será Raül Blanco Díaz. Es miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC y fue secretario general de Industria y PYME con Reyes Maroto hasta diciembre de 2022, cuando fue relevado tras el fracaso del PERTE de la automoción.

Cuando José Montilla fue president de la Generalitat, Taboas pasó a ser el secretario de la Presidència. Más tarde, en 2010, pasó a ser secretario de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento. Los nuevos nombramientos se han conocido escasas horas más tarde de que la ministra Raquel Sánchez haya fulminado a dos de los máximos responsables de la polémica de los trenes que no cabían en los túneles.