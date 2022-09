Javier Cárdenas te explica la animalada que ha dicho la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero.

Cárdenas dice de Irene Montero después de sus declaraciones que se ha vuelto una fanática de mucho cuidado y además se ha «endiosado», le dice: «Ni piensas en la salvajada tan brutal que llegaste a decir», estás hablando de menores y de sexo, ¿cómo que van a tener relaciones sexuales sólo si es con su consentimiento con adultos? ¡¡¡NO!!! los adultos no pueden tener relaciones sexuales con menores y menos de la edad que estás hablando, ERES TAN CORTITA que puedes decir auténticas barbaridades y salvajadas como esta: «Los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran» NO IRENE MONTERO, se te va la «pinza».

Cuando una no da más de sí, acaba derrapando continuamente por el camino. No pueden tener relaciones con quien quieran, con adultos no, se llama pedofilia señora , se llama pedofilia y está penado por la ley, pero como usted no se entera y le llamo de usted por decir algo porque lo que has dicho es tan bárbaro y tan bestia que abres esa bocaza porque necesitas justificar que estás ahí, cuando lo mejor que podías hacer es callar esa boca y tratar de que la gente te olvide, que por desgracia será así, la gente la acabará olvidando y olvidando las salvajadas que ha llegado a decir toda una ministra con semejante presupuesto.

Un adulto no puede tocar el cuerpo de un niño, por eso se hizo la ley, porque un adulto tiene una autoridad moral sobre el pequeño que a lo mejor no dice nada pero por miedo. ES DE ESTAR ENFERMA DECIR ESTO.