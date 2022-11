Hoy en el programa de Javier Cárdenas, te contamos como la afición por el fútbol puede llegar a ser tan extrema que se hacen cosas que para los no aficionados pueden resultar sorprendentes. Como lo que ha pasado en Ecuador mientras su selección jugaba contra el país anfitrión en el mundial de fútbol que estamos viviendo en Qatar. Durante un funeral, familiares y amigos del muerto estuvieron con el televisor al lado del ataúd y no permitieron que el luto fuera excusa para perderse el evento de fútbol más importante del planeta: no querían perdérselo bajo nigún concepto. El hecho quedó en un video que se hizo viral y muestra hasta qué punto llega el fanatismo de una afición por el amor a sus colores.

La fiebre por el fútbol se viene sintiendo desde que se inició el Mundial de Qatar 2022 y, en esta ocasión, ni la muerte pudo ser una excusa para que fanáticos de este deporte fueran testigos del evento más importante de la FIFA, pues una familia disfrutó de un partido en pleno funeral. En dichas imágenes se evidencia a varias personas reunidas en un velatorio, en el que se encuentra un ataúd y, curiosamente, un televisor que emitía el partido inaugural del Mundial de Qatar, en el que se enfrentaron las selecciones de Ecuador y del país organizador del certamen. El curioso momento provocó diferentes reacciones en la plataforma de TikTok. “Lloraron al muerto en el entretiempo”, “el difunto debió de gritar los goles”, “esto no puede ser posible”, fueron algunos de los comentarios. En un clip, que se viralizó rápidamente por las redes sociales, se puede observar el acontecimiento.