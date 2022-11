Hoy, en el programa de Javier Cárdenas, te contamos cómo Angelina Jolie contrató a un sicario para que la matara, pero esto terminó de una forma inesperada. La actriz protagonista de películas como Maléfica, Tom Raider o Alejandro Magno, además de ser la ex de Brad Pitt, dijo que había contemplado el suicidio, y que sentía que ser asesinada habría sido más fácil para su familia. Esto ocurrió durante una época «bastante sombría» de su vida en la que había estado a punto de suicidarse. En lugar de quitarse la vida, decidió contratar a alguien para que lo hiciera por ella y fue en busca de un sicario. Angelina Jolie dijo: «La persona (el sicario) me habló muy dulcemente, me hizo pensar en ello durante un mes. Y después de un mes otras cosas cambiaron en mi vida y volví a sobrevivir».

Jolie afirmó que hacerse asesinar habría sido una carga más fácil de soportar para su familia y amigos. «Con el suicidio viene toda la culpa de la gente que te rodea pensando que podrían haber hecho algo», dijo. Con el asesinato de alguien, «nadie asume una especie de responsabilidad culpable». En conclusión, Angelina Jolie contrató a un sicario y no hubo repercusiones legales por alguna razón. Afortunadamente para Angelina Jolie, fue el propio sicario que ella contrató quien la hizo cambiar de opinión y le salvó la vida.

Una tormentosa Juventud

“Sobreviví a mis peores momentos, a los más oscuros, y perseveré. No morí joven, y esto es un gran éxito: muchos artistas no pudieron soportar lo que me tocó en suerte. Había muchas razones por las que no debería estar aquí ahora. Me gustaban demasiado las aventuras arriesgadas: caminar al límite, tentar al destino y, a menudo, ir demasiado lejos”, admitió la actriz.

Según la estrella, a menudo hizo las peores cosas de su vida, pero ahora se acabó. Previamente, la actriz hizo escandalosas declaraciones, hablando de su bisexualidad, besando a su propio hermano y luciendo un frasco de sangre de su entonces esposo Billy Bob Thornton alrededor de su cuello.