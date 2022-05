Este martes 10 de mayo Javier Cárdenas arranca su morning show, Levántate OK, comentando que la Pantoja negocia una serie sobre su vida y pide que sea Jennifer López la protagonista que la interprete. Sobre los sindicatos y sus elevadas subvenciones por cortesía de Yolanda Díaz, Cárdenas no pierde ocasión de denunciar que «cuando roban no se dice nada». «No defienden a los trabajadores, sólo abren la boca para pedir», remata.

«Yo nunca les iba a hacer un masaje en una entrevista por eso conmigo no se sientan», dice. «UGT , CCOO , los comegambas … ¿por qué los tengo que pagar yo con mis impuestos?, se pregunta el presentador. «Quizás tienen cada vez menos dinero de sus afiliados», reflexiona Cárdenas. «Y cuando sube la luz se quedan callados, -concluye- es de vergüenza».

Por otro lado, Cárdenas se vuelve a preguntar: «¿Qué información tiene Marruecos sobre Pedro Sánchez para haber cedido el Sáhara a escondidas y darle además 30 millones de euros para vigilancia?» . «Todos se espían», apunta Albert Castillón.