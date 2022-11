Javier Cárdenas explica en Levántate OK la historia de una mujer que fue arrestada en un aeropuerto de Florida por introducir una pistola en el interior de un pollo.

Preparar las maletas no es precisamente fácil. Saber cómo doblar la ropa para no tener que dejar nada por el camino es fundamental. No son pocos los trucos y consejos que se pueden encontrar por la red: desde envasar al vacío al típico truco de llevar un bolso de mano hasta arriba de todo lo que pueda ser necesario. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando lo que queremos llevar no es precisamente ropa?

Atentos a lo que hizo una pasajera en Florida destino a Haití. En lugar de llevar sus mejores bañadores, esta mujer decidió equiparse con una pistola escondida dentro de un pollo crudo. Los agentes no daban crédito cuando, después de ver algo raro en las pantallas, decidieron abrir la maleta de la mujer para hacer revisión y entre bañadores y ropa de playa encontraron el susodicho pollo crudo relleno con una pistola. La pasajera fue detenida en el aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood antes de embarcar.

Según ha confirmado la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) a través de su perfil de Twitter, llevaba el arma escondida en el animal dentro de su maleta. Ante la insólita situación, la administración decidió tirar de humor para alertar a todos los valientes que decidieran hacer lo mismo: «Nuestros oficiales han hecho un descubrimiento muy crudo. Odiamos deciros esto, pero meter un arma de fuego en un ave para viajar solamente es una pérdida de tiempo». Como no era de esperar, apenas segundos después las redes se llenaron de todo tipo de bromas al respecto. «¿Qué fue primero, el pollo o la pistola?» o «¿realmente hay gente que lleva pollos crudos en los vuelos?», fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que sólo en este año ya se han incautado 700 armas de fuego únicamente en los aeropuertos del estado de Florida.