Javier Cárdenas te cuenta lo que ha hecho la CUP, ese partido independentista de izquierdas catalán. Pues ni más ni menos que fichar para su partido a Carles Sastre, Àlvar Valls y Aleix Renyé. Y, ¿quienes son? Pues tres individuos que formaron parte de los grupos terroristas Terra Lliure y Exèrcit Popular Català cuando ya había llegado la democracia. Carles Sastre y Àlvar Valls fueron detenidos el 1 de julio de 1977 acusados de haber asesinado al empresario José María Bultó Marqués adosándole una bomba en el pecho. Sastre era militante de las organizaciones terroristas EPOCA y Terra Lliure. Pasó 11 años y ocho meses encarcelado hasta su salida en 1996. Actualmente es el líder del sindicato independentista.

Por otro lado, Aleix Renyé fue ex militante de la banda terrorista EPOCA y en sus palabras dijo: «Nunca he querido pedir perdón a España por lo que he podido hacer por Cataluña. Otros lo han hecho, es su opción, cada uno hace lo que quiere o lo que puede”. Pues este nuevo órgano, según informan desde el entorno de la izquierda anticapitalista e independentista, es «una muestra de apoyo de militantes históricos», así como «un reconocimiento del propio espacio a la trayectoria de lucha social y nacional de sus componentes».

Valls es ahora escritor y traductor. Vive en Andorra después de abandonar España tras su paso por EPOCA. Se le atribuye la corresponsabilidad del asesinato del empresario catalán antes mencionado. Según el libro El terrorismo de España. De ETA al Daesh, escrito por el experto en terrorismo Gaizka Fernández Soldevilla. EPOCA fue «la tercera organización terrorista» en Cataluña nacida al margen de los partidos políticos. Llegaron a matar a tres personas. La banda EPOCA también asesinó al ex alcalde de Barcelona Joaquín Viola Sauret: «El 25 de enero de 1978 cuatro terroristas de EPOCA entraron en el domicilio del exalcalde de Barcelona (1975-1976), Joaquín Viola Sauret, en cuyo pecho adhirieron un artefacto explosivo de similares características a las del de Bultó. Le metieron en una habitación junto a su esposa, Montserrat Tarragona Corbella. La bomba se activó antes de tiempo y ambos murieron en el acto. El matrimonio tenía cinco hijos». Todo esto y más en el programa de Cárdenas