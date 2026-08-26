Diego Urdiales, Talavante y Roca Rey en Bilbao 2026: horario y cartel de las Corridas Generales de Vista Alegre

La Feria de las Corridas Generales de Bilbao 2026 ya está en marcha con un arranque el pasado domingo 23 de agosto en la Plaza de Toros de Vista Alegre y entra ahora en una de las partes más esperadas de su programación ya que todavía quedan por pasar por el ruedo algunos de los nombres con mayor tirón del cartel, entre los que tenemos a Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Roca Rey, así como a Sebastián Castella, Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez.

La atención está puesta especialmente en lo que sucederá mañana jueves 27 de agosto, cuando Urdiales, Talavante y Roca Rey coincidirán en una de las tardes señaladas de la Semana Grande bilbaína. Los tres se enfrentarán a una corrida de Victoriano del Río, ganadería que llega a Vista Alegre con seis toros preparados para una cita que ha despertado mucha expectación y que comenzará a partir de las 18:00 horas. Pero antes, hoy miércoles, la feria contará con la presencia de Emilio de Justo, Román y Tomás Rufo frente a toros de La Quinta. Luego el ciclo se prolongará hasta el sábado 29 y todavía reserva carteles importantes para sus últimas jornadas, dado que la edición de este año reúne cinco corridas de toros y una de rejones, además del V Memorial Iván Fandiño, dentro de una programación con la que BMF mantiene su apuesta por combinar figuras, diferentes ganaderías y nuevos nombres del escalafón.

Horario y cartel de las Corridas Generales de Vista Alegre

La corrida de Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey se celebra este jueves 27 de agosto a las 18:00 horas en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Para la ocasión se anuncian seis ejemplares de Victoriano del Río. La ganadería madrileña ha preparado para Bilbao una corrida seria y variada de capas en la que se incluyen dos toros cinqueños. Será uno de los hierros de referencia que quedan por lidiarse en esta edición de las Corridas Generales y tendrá delante a tres matadores con maneras muy distintas de interpretar el toreo.

Urdiales llega como representante de un concepto clásico y de especial gusto por el temple. Talavante aporta una personalidad propia que le ha acompañado durante toda su trayectoria, mientras que Roca Rey vuelve a situarse como uno de los grandes focos de atención del ciclo. La presencia del peruano, uno de los toreros con mayor capacidad de convocatoria de los últimos años, convierte la tarde de mañana en uno de los platos fuertes de la feria.

Pero la feria no termina con la corrida del jueves. El viernes 28 de agosto, también a las 18:00 horas, Vista Alegre recibirá a Sebastián Castella, David de Miranda y Marco Pérez, anunciados con toros de Domingo Hernández. Para los dos últimos será además su debut en Bilbao, lo que añade un aliciente a una tarde en la que se mezclan experiencia y juventud. Y luego, el cierre llegará el sábado 29 de agosto con otro de los carteles destacados de las Corridas Generales. Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez harán el paseíllo ante seis toros de Garcigrande.

Recordemos que la feria comenzó este pasado domingo con la corrida de rejones de Romao Tenorio para Sergio Galán, Lea Vicens y Guillermo Hermoso. Y ayer martes 25 se celebró el mano a mano entre Antonio Ferrera y Damián Castaño con Dolores Aguirre y hoy miércoles 26 el protagonismo corresponde a Emilio de Justo, Román y Tomás Rufo, que lidian toros de La Quinta.

Una feria con seis ganaderías diferentes

Vista Alegre mantiene este año una de las características que históricamente han dado personalidad a sus Corridas Generales: la importancia concedida al toro. El ciclo reúne las ganaderías de Romao Tenorio, Dolores Aguirre, La Quinta, Victoriano del Río, Domingo Hernández y Garcigrande. La variedad permite que cada jornada presente matices distintos.

Hoy miércoles es el turno de La Quinta, que regresa a Bilbao después de la huella que dejó en 2025, cuando Tapaboca se convirtió en el primer toro indultado en la historia de Vista Alegre. Victoriano del Río tomará el relevo el jueves con Urdiales, Talavante y Roca Rey. Después llegarán Domingo Hernández, el viernes, y Garcigrande, que tendrá la responsabilidad de cerrar el sábado las corridas del abono.

Entradas para las Corridas Generales de Bilbao 2026

Quienes quieran acudir a alguno de los festejos que quedan pueden adquirir las entradas por internet en la web de Plaza de Toros de Bilbao, teléfono o directamente en las taquillas de Vista Alegre. La venta online y telefónica comenzó el pasado 13 de julio, mientras que la presencial arrancó el 12 de agosto. Para quien quiera comprarlas de forma presencial, debe saber que desde el comienzo de la feria, las taquillas permanecen abiertas desde las 10:00 horas de manera ininterrumpida hasta el inicio de cada festejo, con precios reducidos para los jóvenes menores de 25 años y condiciones especiales para los abonados, que disponen de ventajas respecto a la compra de localidades sueltas.

En las compras realizadas por internet se aplica un gasto de gestión de 1,50 euros. El precio final de la localidad depende de la zona y el asiento elegido dentro de Vista Alegre, por lo que puede consultarse en el proceso de selección de entradas aunque podemos decir que por ejemplo para la de hoy parten desde los 9,50 euros, mientras que el gran cartel de mañana parte desde los 11,50 euros.