Cielos mayormente nublados y probabilidad de lluvias débiles con chubascos tormentosos en el norte marcarán la jornada de hoy, 26 de agosto de 2026, en toda la provincia. Las temperaturas mínimas descenderán en el sur de Araba, mientras que las máximas ascenderán, alcanzando los 34 grados en el interior de Gipuzkoa. El viento será flojo, con intervalos moderados en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes persistentes y chubascos al caer la noche

El tiempo en Bilbao se presenta revuelto, con un cielo que comienza a desperezarse bajo la tenue luz del sol que asoma tímidamente. A medida que avanza la jornada, se espera que las nubes hagan su aparición de forma insistente, dejando a su paso un ambiente cargado, favorecido por la alta humedad que roza el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 35 grados, aunque se sentirá un ligero refresco debido a la brisa que sopla de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Ya por la tarde, el riesgo de chubascos se intensificará, especialmente en las horas de la noche, cuando es probable que se perciban precipitaciones más abundantes. La sensación térmica puede hacer que el calor se sienta más intenso, mientras el sol se despide a las 20:56, dejando atrás un día en el que los cambios serán la característica principal. Con la humedad pesando en el aire, recorrer las calles será una experiencia envolvente, en la que hay que estar preparado para un mojado final de jornada.

Nubarrones y lluvias a la vista en Baracaldo

Baracaldo se despierta este día entre nubarrones grises que presagian un ambiente inestable, mientras las primeras ráfagas de viento se cuelan por sus calles. Las lluvias, que ya se sienten en la madrugada, se intensificarán a medida que avance el tiempo, dejando tras de sí un aire fresco que contrastará con una sensación térmica que llegará hasta los 33°C en su punto máximo.

Por la mañana, el termómetro rondará los 17°C, pero no se confíen, ya que a medida que la tarde se asienta, la probabilidad de lluvia se elevará al 80%. Con vientos que superarán los 30 km/h y una humedad que podría resultar agobiante, se recomienda salir con paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica puede descender notablemente.

Guecho: ambiente fresco y posibilidad de lluvia

Este miércoles en Guecho amanece con un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que rondan los 18 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 40 %, lo que sugiere que podrían caer algunas gotas antes de mediodía. Sin embargo, será por la tarde cuando la situación se complique, con un 80 % de probabilidad de lluvia y un ambiente bastante pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 100 %.

Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 30 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más alta en ciertos momentos. Con un viento suave del oeste a 5 km/h, no se prevén rachas fuertes, pero es recomendable llevar paraguas si se tiene planificado salir. El día ofrecerá un total de más de 13 horas de luz, ya que el sol se pondrá a las 20:57.

Santurce: cielo nublado y posibilidad de lluvia

La jornada en Santurce se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la tarde cuando las probabilidades de lluvia aumentan. Las temperaturas variarán entre los 17 y 32 grados y aunque el viento será leve, no se esperan condiciones adversas que interrumpan la cotidianidad.

Es un momento ideal para disfrutar del aire libre, quizás un paseo por el vecindario o una charla en una terraza. Con un ambiente tranquilo y relajado, se pueden aprovechar las actividades diarias sin preocupaciones.

Nublada con chubascos por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una temperatura que ronda los 16 grados, creando un ambiente algo fresco. A medida que avanza el día, se intensifican las probabilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche, donde se esperan momentos de chubascos. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa ligera pero abrigada, ya que la sensación térmica puede alcanzar los 35 grados en los momentos más cálidos. Así que prepárate para un día de cambios en el tiempo que te mantendrán alerta.

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