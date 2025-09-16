La Vuelta y la revuelta

Andan eufóricos en el Gobierno porque se ha conseguido sabotear la Vuelta Ciclista que estaban obligados a asegurar y proteger. Como es habitual Óscar Puente el más estentóreo (casi mejor ‘ostentoreo’, por ser lo más parecido que tenemos a Jesús Gil), pero el más orgulloso Marlaska, que siendo el ministro del ramo es quien se cuelga la medalla por lo que cree un indudable éxito.

Hay quien opina que se pueden reconocer dos o tres tipos penales detrás de tanta estulticia. Que se sepa, interrumpir con amenazas y violencia la celebración de un acontecimiento público, provocando desórdenes, daños materiales y notables perjuicios económicos, es un delito grave; y contribuir con su enseñoramiento a la comisión de esos ilícitos puede ser algo más que una necedad si se es la autoridad que tiene que garantizar el orden público.

Y, sin embargo, les oyes hablar y te quedas ojiplático. Que si el derecho de manifestación, que si es un genocidio, que si la Vuelta es cómplice de la muerte de miles de palestinos inocentes… ¡pamplinas! En un estado de derecho no hay ninguna causa, por muy justa que sea, que justifique la comisión de un delito. Así que el ministro podía dejar el orgullo para defender su condición sexual que, aunque en particular nos da bastante igual, por lo visto él la encuentra amenazada. Porque, además, no solo es que los facinerosos amparados en la protesta consiguieran su objetivo de reventar la finalización de la Vuelta, es que han actuado de manera prácticamente impune, dejando decenas de policías heridos sin que apenas se produjeran detenciones. ¿Dónde está entonces ministro el motivo de tanta satisfacción?

Pues está en que han logrado una vez más posicionarse detrás de la pancarta, que ya es lo único a lo que aspira un gobierno y un régimen que ya ha renunciado a gobernar más allá de ir sacando hacia delante las vergonzantes exigencias de sus socios. En este caso, además, es que no les ha importado acompañarse de los bildutarras que estaban organizando las revueltas con tácticas de kale borroka. Unos personajes a los que es imposible reconocer la grave preocupación y el dolor sincero por lo que ocurre en Gaza que sí sienten las personas de bien. Una preocupación y un dolor que ellos nunca sintieron por muchos de sus vecinos a los que los lobos de ETA mataron y extorsionaron durante más de cuarenta años.

Pero ese posicionamiento del sanchismo va mucho más allá de las protestas contra un equipo ciclista que patrocina un magnate judío; la realidad es que es una revuelta contra el posicionamiento estratégico del Occidente liberal y democrático. No solo es la manipulación grosera de la guerra en Gaza en la que la parte comunista del Gobierno ha impuesto su visión antisemita y la justificación fáctica del terrorismo de Hamas, sino que la deriva alcanza a muchos otros conflictos y situaciones de la actualidad internacional.

En los últimos meses se ha materializado un distanciamiento respecto de las políticas de defensa y de posicionamiento estratégico con nuestros amigos y socios europeos y americanos. Cansados de vernos rezongando y arrastrando los pies, a las reuniones en que se están decidiendo graves respuestas y tomando importantes medidas ya ni siquiera nos llaman. Existe una obvia desconfianza en el presidente Sánchez al que incluso hace desprecios la antes arrobada Von der Leyen, y tampoco dan mucha bola al ministro Albares que mueve la boca como un muñeco de ventrílocuo para repetir las simplistas afirmaciones de su jefe.

En el auto impuesto papel de antagonistas de Trump se está completando un desalineamiento en casi cualquier asunto, y no solo con los Estados Unidos sino también con Europa. Ya sea ante los retos que exigen un impulso económico y estratégico de la Alianza Atlántica, ya sea ante las amenazas del dirigismo económico de China, ya sea por las oscuras relaciones con la dictadura de Venezuela y sus líderes, siempre nos encontramos fuera del círculo de confianza de las potencias democráticas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, viene el jueves a Madrid para reunirse con Sánchez y sería muy de agradecer que éste se olvidara un rato de la revuelta progre-comunista y aprovechara para reconectarse con Occidente. ¡Pero no cuenten con ello!