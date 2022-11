Visita al «nuevo» Villarreal

Dos partidos, dos derrotas; este es el balance de Quique Setién, fichaje sorpresa para el banquillo del Villarreal para sustituir a Unai Emery tras su ¿huida? a la Premier para entrenar al Aston Villa en Birmingham. El nuevo técnico amarillo es de los que prefieren ganar 4-3 en lugar de 1-0, según su propia doctrina confesa. Esto no debería ser malo para sus rivales. Claro que, sin Eder Sarabia a su lado, quizás el cántabro haya cambiado sus encriptada filosofía. O no.

Cuentan en la Cerámica que el nuevo jefe del vestuario intenta practicar ejercicios de pretemporada en plena competición, lo que encaja dentro de su perfil. Ahora dispondrá de un largo paréntesis para inculcar sus ideas a un plantilla que no fue diseñada para el método de su predecesor y no el suyo, pero afrontarlo con nuevas derrotas sembraría dudas en el seno de la unifamiliar afición del primer equipo de Castellón en la segunda ciudad de la provincia. Tanto es así que la prudencia aconseja no tomar demasiadas referencias de lo acontecido en las primeras once jornadas de liga, más allá de la calidad intrínseca de cada uno de sus jugadores, desde Pau Torres a Parejo, Foith a Gerard Moreno y los Capoué, Dia, Chakuwetze, Pedraza y más. Pablo Ortells y Jaume Costa crecieron allí. Sabrán algo más.

Javier Aguirre verá el partido desde la grada. Maffeo y Raillo, ni eso. La circunstancia permitirá deducir si el sistema es más importante que los hombres o éstos fortalecen el sistema. La visita tampoco es la más fácil para viajar con bajas precisamente en el quinteto defensivo. Gio en el lateral derecho y Valjent como director de orquesta flanqueado por Copete y Russo o Nastasic. Combinación de riesgo. Después más o menos lo de siempre con Muriqi, el otro referente en el punto más adelantado del dibujo.

El árbitro va desde Galicia, Pontevedra para más señas. Alejandro Muñiz Ruiz. Segunda temporada en Primera y de la nueva ola, 31 años, aunque pita más bien al viejo estilo. Esta temporada lleva seis actuaciones, con cinco victorias locales y una visitante, 28 tarjetas amarillas y 5 rojas. ¡Mucha tela!. Se estrena con ambos contendientes en el ejercicio en curso. Serio y tranquilo, casi impasible.