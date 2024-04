La trama del escritor Pedro Sánchez

En la Comunidad de Madrid se lee, y mucho. En el pasado año hemos estado casi 10 puntos por encima de la media nacional en lectores, y 5 puntos por encima de la segunda comunidad, que es Cataluña. Además, en nuestra región se editan cuatro de cada 10 de toda España y también facturamos cuatro de cada 10 euros del sector.

Quizás, el dato más alentador es que nueve de cada 10 niños entre 10 y 13 años leen libros por ocio y diversión. Autores como Blue Jeans, Laura Gallego, Care Santos, Bárbara Montes y Juan Gómez-Jurado son sólo unos pocos de los cientos de nombres de escritores que con cada libro que publican, crean y hacen nuevos lectores.

Para seguir en la buena dirección, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destina más de cinco millones de euros cada año en apoyar a todo el sector del libro.

Los buenos números vienen también impulsados por las múltiples actividades que se desarrollan y celebran en Madrid. Desde la Noche de los Libros, que podremos disfrutar el próximo 19 de abril, pasando por el Festival de Literatura y Artes Infantil y Juvenil, la campaña Libros a la Calle, el Festival Eñe o el apoyo para la presencia de editores madrileños en cada cita anual de la Feria Internacional del Libro Liber.

Pero si hay un evento con encanto especial, ése es la Feria del Libro de Madrid. Firman muchos autores, autores de verdad a los que no les suelen escribir los libros. Pero estoy seguro de que, este año, a lo mejor le hacen un hueco a un escritor novel, que está empezando en el mundillo y que ya ha publicado dos libros, aunque, por desgracia, no ha escrito ninguno de ellos. Se llama Pedro Sánchez, y es el presidente del Gobierno de España.

No tengo claro si va a firmar muchos libros, pero si no da abasto, siempre puede pedir una ayuda conyugal. Ya hemos visto que su mujer, Begoña Gómez, está practicando la firma en cartas para que empresas se lleven contratos del Gobierno de su marido por más de 10 millones de euros de dinero público. A lo mejor así, vuelan las ventas del libro de su marido, incluso con edición especial en República Dominicana. Por algo habrán valido los más de 30 vuelos del Falcón, sin justificar, al país caribeño.

No sé si en el PSOE leen muchos libros, pero no dan abasto a leer titulares de prensa sobre el caso Koldo, Ábalos, Begoña Gómez, y el que los englobado a todos, el caso Pedro Sánchez.

A mí me gusta mucho decir que leer hace crecer, y de verdad lo creo. Los libros me han ayudado muchísimo a lo largo de mi vida. Lo malo es que los españoles tenemos cada vez más claro que en los últimos años, y por todo lo que hemos podido leer, lo que ha crecido mucho, con fajos de billetes de 500 euros y pistolas bajo del colchón, han sido los bolsillos de algunas personas de la izquierda de este país.

Nikolay Yordanov es diputado en la Asamblea de Madrid