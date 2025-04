Y el Gobierno de Sánchez, como el que oye llover

Las lluvias han vuelto a anegar el barranco de La Horteta y provocado un nuevo desbordamiento en el municipio valenciano de Torrent, afectando gravemente a carreteras y viales. Llueve sobre mojado ante la pasividad absoluta del Gobierno de Pedro Sánchez, responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuya inacción es palmaria.

La alcaldesa del municipio se ha hartado de denunciar la pasividad del organismo público, advirtiendo hasta la saciedad de la pérdida del lecho natural del barranco, de la destrucción de los taludes y de la falta de infraestructuras que contengan una inundación aguas arriba. Pero el Gobierno de Sánchez, como el que oye llover, permanece de brazos cruzados. Y es que el barranco de la Horteta, al quedarse casi sin fondo, se comporta como un canal incontrolable donde se acumulan sedimentos que representan un indudable peligro. Con las lluvias, termina colapsando, tal como ocurrió el pasado martes.

Fue el 9 de marzo cuando OKDIARIO publicó que el Gobierno de España llevaba 130 días, más de cuatro meses, sin reunirse con los responsables de los municipios afectados por el desbordamiento del Poyo para poner en marcha un plan que evitase definitivamente el riesgo de inundaciones que se cierne en cada temporal. Pero nada. No se han reconstruido ni reforzado los taludes, no se han limpiado los cauces ni se ha retirado el material para rebajar los lechos.

En suma, que la tragedia de la DANA no ha provocado por parte del Gobierno actuación material alguna para evitar un nuevo desastre. Eso sí, la izquierda sigue cargando la responsabilidad de lo ocurrido sobre la persona de Carlos Mazón, sin admitir culpa alguna. Mientras, alcaldesas como la de Torrent se preguntan cuántas alertas hacen falta para que desde el Ejecutivo se adopten medidas. Cada vez que llueve, los vecinos de Torrent cruzan los dedos, mientras el Ministerio de Medio Ambiente se lava las manos. Que luego no digan que no estaban advertidos.