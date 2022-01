No daría para mucho la enésima manipulación del CIS -esta vez con la surrealista encuesta sobre las elecciones en Castilla y León- si no fuera porque el organismo demoscópico que sirve a los intereses de la izquierda lo pagan todos los españoles. Lo de José Felix Tezanos, que encima tiene una revista jugosamente subvencionada por el Ejecutivo, no es que sea una vergüenza, es que es de Código Penal. Como no es cuestión de perderse en debates estériles sobre la manipulación del sondeo de Castilla y León -Tezanos vuelve a a colocar al PSOE como fuerza más votada, en contra de la totalidad de los sondeos publicados- esperaremos a los resultados del 13-F para sacarles los colores al gran manipulador de la corte sanchista. Y a recordarle que utilizar fondos públicos para falsear la realidad es, aparte de una golfería, un delito de malversación.

La encuesta del CIS la conocía antes de ser publicada Pablo Iglesias, algo que en cualquier país serio del mundo serviría para poner a Tezanos en la calle. Aunque tampoco hay que dramatizar, porque lo malo -al fin y al cabo- no es que Tezanos filtre el sondeo a sus amiguetes socialcomunistas -para eso le nombraron-, sino que el sondeo lo elabore el CIS siguiendo los criterios de La Moncloa. Y los criterios de La Moncloa no son otros que generar expectativas para el PSOE que luego las urnas -como ocurrió en Madrid o Andalucía- desmontan.

OKDIARIO viene insistiendo desde hace ya años en que lo de Tezanos al frente del CIS está tipificado como delito en el Código Penal, pues está haciendo un uso espurio de fondos públicos. Espurio en cuanto sus encuestas son una pura falsedad. Es decir, con el dinero de todos los españoles fabrica encuestas «fake» a beneficio del PSOE de Pedro Sánchez. Si eso no es malversar, que venga entonces la Fiscalía de Pedro Sánchez a decirnos en qué consiste el delito de malversación.