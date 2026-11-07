Sube & baja, por Jaime Peñafiel: semana del 31 de octubre al 6 de noviembre

SUBE: Felipe VI

El más veterano de cuantos asisten a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid (ésta sería la cuarta que organiza España) y la séptima a la que asiste desde su proclamación. Con 15 años, acompañado por Felipe González, el príncipe de Asturias realizó su primer viaje oficial en solitario a Cartagena de Indias, Colombia, al que yo le acompañé. Cuando tenía 27, acudió a su primera toma de posesión del presidente Álvaro Arzú en Guatemala. Desde entonces ha asistido a 93 ceremonias de traspaso de poder en todos los países iberoamericanos, jugando un papel armonizador y siempre intentando limar asperezas entre los invitados.

SUBE: José Antonio Kast

José Antonio Kast, presidente de la República de Chile, a quien la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha otorgado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por su apuesta por la seguridad en el país iberoamericano y devolver a los chilenos tranquilidad y confianza de su propio destino, además de orden y compromiso extraordinario con los niños.

SUBE: Diana Foley

Diana Foley, la madre de James Foley, el fotoperiodista secuestrado y decapitado ante las cámaras que estremeció al mundo por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) o también conocido como Daesh, en agosto de 2014 en Siria, siendo el primer estadounidense decapitado. Esta madre coraje acaba de publicar un emotivo libro American Mother (Albada Editorial) tras su encuentro con el asesino de su hijo, a quien visitó en la prisión durante una visita a Siria. ¿Qué le diría? ¿Cómo pudo enfrentarse al que había sido el asesino de su hijo que con tanta frialdad sesgó su vida?

SUBE: Ana Terradillos

La periodista y presentadora de La mirada crítica, uno de los programas históricos de Telecinco en el que lleva al frente desde hace tres años y con gran experiencia en conflictos bélicos, ya que ha cubierto como enviada especial los de Afganistán, Gaza, La Primavera Árabe, Venezuela o Fukushima. Ha reconocido, hablando de los políticos que ha entrevistado, entre ellos a Pedro Sánchez, que «con él nunca sabes lo que puede pasar. Esa es una de las características que le han aupado para bien o para mal».