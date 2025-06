Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2025

SUBE: Isabel Díaz Ayuso y Antonio Naranjo

Por la magnífica entrevista en directo de más de una hora en el programa El Análisis de Diario de la Noche de Telemadrid, durante el que se abordaron los asuntos sociales, económicos y políticos más destacados protagonizados por la presidenta de la Comunidad madrileña, que no eludió responder a las preguntas incluso de índole personal refiriéndose a su novio. Naranjo también le preguntó si se vería como presidenta del Gobierno, como muchos españoles desearían. «Nos hemos dejado seguramente alguna cosa, pero creo que hemos podido preguntarle por las luces, las sombras, por la luna, los soles, los cielos despejados o encapotados, las borrascas y los anticiclones de su vida». A todas las preguntas Isabel respondió sin perder nunca su gracia y su simpática sonrisa. Fue un modelo excepcional de entrevista tanto por el entrevistador como por la entrevistada.

BAJA: Leire Díez Castro

La «periodista» de Portugalete (Vizcaya), nacida en 1975 y ex dirigente socialista que fue teniente de alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015. También trabajó en empresas públicas como Enusa y Correos. Presumió de haber controlado el voto por correo… Miedo me da pensar en lo que pudo hacer… Pero, de la noche a la mañana, se ha convertido de la mano de Santos Cerdán en una polémica fontanera del Partido Socialista, histriónicamente famosa por atacar a la UCO, al juez Peinado y a todos aquellos que acosan al «puto amo», aunque insistía que ella sólo era una militante hasta que el pasado martes se dio de baja voluntaria del partido, acudiendo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, lo que no le impidió ofrecer una multitudinaria y esperpéntica rueda de prensa en un hotel de Madrid para explicar los motivos. A dicha comparecencia acudió Víctor de Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo, que se convirtió en protagonista al gritar «¡Todo es mentira. Es una sinvergüenza. Sacadla y llamar a la policía!».

Todo muy ejemplar. ¡Deplorable!

SUBE: Jorge Borrajo

Director de la revista ‘Semana’, que celebra sus 85 años. Con tal motivo, el compañero y amigo ha puesto a la venta un numero icónico donde el lector encontrará todos los reportajes que a lo largo de 85 años la han convertido en una revista de referencia de personajes y de noticias apasionantes que han marcado su gran trayectoria como la revista más antigua de España y que desde el primer número, en 1940 –con 48 páginas y que costaba 50 céntimos de peseta–, ha cumplido con el fiel compromiso para sus millones de lectores. Y como dice su director Jorge Borrajo, el número puesto a la venta estos días «es un ejemplar para guardar». ¡Felicidades, compañero!

SUBE: Carlos Herrera

El gran comunicador que ha recibido en el Palacio de Exposiciones y Congresos, de manos del alcalde José Luis Sanz y coincidiendo con el Día de San Fernando, patrón de la ciudad, el título de «Hijo Adoptivo de la Ciudad de Sevilla», la máxima distinción del Ayuntamiento de la capital andaluza, «por llevar el nombre de Sevilla por bandera y el profundo vínculo que le une a la capital andaluza a la que llegó hace 45 años y en la que ha dejado una huella imborrable tanto a nivel profesional como personal». Herrera habló en nombre de los galardonados con las Medallas de la Ciudad de 2025, entre ellos Ramón Ybarra, que lo recibió a título póstumo. Como andaluz que soy como el querido compañero, yo de Granada, él de Cuevas del Almazora (Almería), me congratulo y le felicito de corazón.