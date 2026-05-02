Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 25 de abril al 1 de mayo

SUBE: Marisa Delgado

La campeona española está considerada una de las mejores luchadoras de muay thai del mundo. Nacida en Jaén en 1995, actualmente tiene 30 años, es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en el diseño de trenes en Egipto, Colombia, Arabia Saudita. Es muy buena estudiante y su afición es la de tocar el piano. Esta deportista destacada en la categoría de elite de 54 kg, invicta en su trayectoria y considerada como «la peleadora más hermosa del universo», ha logrado recientemente la medalla de oro en el campeonato nacional celebrado en Málaga. «El muay thai me ha enseñado la importancia de la disciplina, el no fallar y la ambición por superarse a uno mismo. Hasta que no lo vives desde dentro, no te das cuenta de lo increíble que es».

SUBE: Dolores Vázquez

Española inculpada y encarcelada injustamente por el asesinato de la joven Rocío Wannikhof y señalada en su día como «la lesbiana perversa», «pura lesbofobia» sin prueba alguna y con toda la carga de odio de su ex pareja, la madre de la joven Rocío. En la cárcel estuvo 17 meses. En 2003, fue detenido Tony Alexander King, un depredador sexual, por la muerte de otra joven, Sonia Carabantes, encontrándose el ADN de este individuo junto al cuerpo de la joven Rocío. Hoy, el Gobierno reconoce el agravio que se cometió en su día y ha decidido compensarla condecorándola con la Medalla de los Valores de Igualdad en el día de la «Visibilidad Lésbica» en el Ministerio de Igualdad en presencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ana Redondo. ¡Pura justicia, pero un poco tarde!, digo yo.

BAJA: Yolanda Díaz

Ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de Sánchez, por haber aplicado, pero a la inversa, esa norma de que con la salud no se juega, en este caso con el puesto de trabajo a un empleado suyo: prescindió de la jefa de su gabinete cuando iba a incorporarse tras una baja médica. Y eso que siempre declaró que «sólo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud». Y después de esto, bla, bla, bla, a sonreír y a seguir cargando contra los empresarios.

BAJA: Vito Quiles

Por su gratuita provocación al abordar insolentemente a Begoña Gómez para hacerle unas preguntas que ésta le esquivaba una y otra vez. Pero qué poca inteligencia demostraron tener Begoña y compañía. Con haber dicho «no comento» se habrían ahorrado el triste espectáculo y la violencia que provocó con su silencio. Le han servido en bandeja al tal Quiles el motivo que ha aprovechado para lucirse en televisión demostrando estar muy feliz. ¡Eso no es periodismo, muchacho, no lo es!