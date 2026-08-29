Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 22 al 28 de agosto

SUBE: Shakira

La cantante colombiana, tan involucrada en su país a través de la fundación Pies Descalzos que creó en 2004, ha comprobado personalmente en Chocó los daños producidos por el terremoto de magnitud 7,4 el pasado 10 de agosto, con más de 200 escuelas dañadas y muchas destruidas. La cantante no ha llegado a su país con las manos vacías. Ha llevado consigo la donación de un millón de euros inmediata y el compromiso de reconstruir la Universidad Tecnológica de la zona que se nutría de aquellos alumnos que han pasado anteriormente por las escuelas de Pies Descalzos.

SUBE: Carolina Casiraghi

La hija de la princesa Carolina de Mónaco, nieta de Grace y Rainiero y madre de dos hijos de diferentes relaciones, licenciada en Filosofía por la Sorbona, ha estado siempre muy ligada al mundo literario sin renunciar a la moda, que a veces le ha servido como soporte para patrocinio de encuentros literarios, como ocurre con la firma Chanel. Estos días ha sido distinguida en Córcega con el premio Musa Nostra por su obra en solitario La Fêlure (La Grieta). «Todos tenemos heridas y facturas en la vida que, aunque pueden romperse, también transformarnos a partir de ellas».

SUBE: Antonio Garamendi

Padre de tres hijos, empresario vasco de 68 años y presidente de la CEOE, que asumirá un nuevo mandato sin pasar por las urnas ya que, hasta la fecha, no se ha presentado otra candidatura. Será reelegido el próximo 1 de octubre, comenzando su tercer periodo al frente de la patronal desde el año 2018. Figura clave e imprescindible a la hora de las relaciones de la gran patronal con el Congreso y las centrales sindicales. Su relación con la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha oscilado en sus diversos encuentros, yendo desde el mayor servilismo a una postura mucho menos condescendiente. Menos sonrisas y más hechos. Afronta otros cuatro años durante los que tendrá, a corto plazo, la preocupación por Ceuta y Melilla y sus ciudadanos.

BAJA: Harry y Meghan Markle

Los duques de Sussex, de 41 y 45 años, que han regresado a Gran Bretaña, después de 6 años residiendo en California y de aquellas incendiarias declaraciones contra su familia, que realizó con Oprah Winfrey declarando que estaban muy felices en Estados Unidos y que este sería su lugar de residencia. Poco les ha durado. Los británicos han recibido la noticia de su regreso con cierto escepticismo. ¡La flema británica! Vecinos de Montecito, la exclusiva zona residencial de Santa Bárbara donde vivían, han recibido con gran alivio su marcha. No cayeron bien. Hasta el momento, la Casa Real no ha emitido comunicado alguno sobre la llegada de los Sussex. Al estar cercanos a los Príncipes de Gales, veremos cómo evoluciona la relación entre ellos. Se calcula que el matrimonio tiene un patrimonio de unos cincuenta millones de euros, fruto de la herencia de su madre, Diana, y de su abuela Isabel II.