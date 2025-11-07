Señor presidente del Gobierno debe dimitir de inmediato, por ser un antidemócrata.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por corromper la política.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, porque su comparecencia en el Senado ha sido una autoinculpación de corrupción política, corrupción económica y corrupción ética, mostrando una autodefensa que solo se aplica en un juzgado, sabiéndose culpable.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por no cesar a su fiscal general del Estado, que está sentado en el banquillo – un escándalo sideral- y usted es responsable de su procesamiento.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por pedir a los españoles que pidiéramos perdón al fiscal general, por no haber pruebas en su teléfono, y hacernos creer que en su teléfono la Guardia Civil no había encontrado nada, cuando ello significaba el borrado evidente de pruebas.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por ser usted presidente de Gobierno gracias a siete votos corruptos de unos golpistas a los que les confecciona una ley para su autoamnistía, e intercambiando como pago su corrupto acceso al poder.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por depender también para gobernar de votos ensangrentados de un partido filoterrorista, cuyo jefe es un condenado por terrorismo.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por engañar a su partido, a sus votantes y a todos los españoles declarando inconstitucional la ley de amnistía pocas horas antes de las elecciones del 23, y tras ellas, al comprobar la probable compra de votos corruptos usted dice que es perfectamente constitucional.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por la abyecta traición que practica constantemente con el vilipendio diario a las víctimas del terrorismo y sus familias, acercando, excarcelando, o aminorando penas de los terroristas y permitiéndoles constantes homenajes a quienes son el ejemplo e imagen permanente de una tragedia sanguinaria.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por secuestrar las instituciones de contrapoder, por secuestrar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el CIS, el Banco de España, el Consejo de Estado, Televisión Española… y comprar empresas como Telefónica o Indra.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, porque si fuera primer ministro de Portugal, Francia o Alemania, jamás se hubiera encaramado al poder gracias a pactar con golpistas prófugos de la justicia de esos países y gracias a terroristas de esos países. Señor presidente, imposible de imaginar, ¿verdad?

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por haber engañado y mentido tanto, con expertos inexistentes, y haber ocultado tanto en la pandemia, siendo perfectamente conocedor mucho antes, al menos dos meses antes, de haber tenido que tomar las medidas necesarias y tras tener que dejar pasar la manifestación del día internacional de las mujeres del 8 M, sin anteponer por tanto, ni dar a conocer la información plena de lo que sucedía a los españoles, y que podría, sin ninguna duda, haber evitado muchísimas muertes.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por no haber declarado el estado de emergencia, y no haber aplicado la ley de Protección Civil, en Valencia, Castilla-La Mancha y Málaga, con su plena responsabilidad y deber de hacerlo, y también por omitir su deber de socorro tras desencadenarse la tragedia, sin llevar todos los medios del Estado para paliarla y los pocos efectivos habilitados, hacerlo solo tres días después, salvo la UME, y además, rechazando la ayuda de varios países, quedando para la historia los bomberos franceses que son los primeros en llegar y ser rechazados, teniendo el ministro del Interior de Francia que dar explicaciones en la Asamblea de la República por esa insólita circunstancia.

Además, no haber aplicado los trabajos técnicos previstos de realización de presas, corrección y limpieza de cauces, etc…, sabedor de su necesidad de ejecución, y por supuesto seguir sin hacerlo.

Todo ello, cuya parte de responsabilidad también tiene el presidente de la Comunidad de Valencia, aunque bastante menor que la suya, dado el tamaño de la catástrofe, y que acaba de dimitir, – debiéndole usted que seguir en el ejemplo-, ha tenido como consecuencia muchísimas muertes, y de cuya tragedia en las enormes dimensiones producidas es usted responsable por acción y por omisión, en muchísimas partes de la misma, que perfectamente se podrían haber previsto por un lado y paliado por el otro, y que usted, sencillamente, no ha querido hacer.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por haber actuado negligentemente en el apagón de toda España y parte de Portugal, por querer mostrar ser autosuficiente con un tipo solo de energía, sin dar explicación ninguna y con al menos once muertos de los que no se acuerda.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por su inacción en los descomunales incendios de este verano, donde también han muerto personas sin acordarse de ellas, estando usted de vacaciones y no reaccionar hasta después de muchos días y de nuevo, no haber puesto todos los medios del Estado a disposición de todos los españoles, sin distinguir zonas o autonomías, ni haber solicitado medios masivos internacionales.

Señor presidente, debe dimitir de inmediato, por no cumplir el mandato del Parlamento español y europeo para que el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pueda tomar posesión.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, porque nadie con un comportamiento tan contrario a la ejemplaridad debe ostentar su cargo.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por estar perpetrando «un golpe de Estado de última generación», demostrando a diario su disposición a capturar y prescindir del poder judicial, del parlamento, de la Constitución y demostrando con hechos diarios el bloqueo de las instituciones y secuestro de los contrapoderes.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por estar rodeado de corrupción rebosante en su familia, en su Gobierno y en su partido.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por estar denunciado de forma constante por la prensa mundial, tanto por su furibundo ataque a los fundamentos del Estado de Derecho y de la democracia, como por su lacerante corrupción que vergonzosamente para España ha trascendido y traspasado todas las fronteras.

Señor presidente del Gobierno, debe dimitir de inmediato, por mínima decencia.