Sánchez, una riada de mentiras

En un reciente editorial, OKDIARIO se hacía eco de la declaración, contenida en un audio revelador, del jefe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien reconoció no haber trasladado información sobre la brutal crecida del barranco del Poyo causante de la tragedia que se llevó por delante la vida de más de 200 personas. Decíamos que ese audio era la prueba del nueve de las mentiras del Gobierno, pero como hay quien todavía cree que lo dicho por el responsable del Júcar -organismo dependiente del Gobierno, no se olvide- refrescamos la memoria de los que, pese a todo, siguen insistiendo en que el Ejecutivo no mintió.

Pues bien, el pasado 27 de noviembre, Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la gestión de la DANA. Dijo entonces Sánchez, textualmente, lo que sigue: «La información sobre los caudales se repitió en forma de e-mails y en comunicaciones verbales en el CECOPI y se siguió dando a tiempo real en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:55 horas», mientras acusaba a la oposición de mentir sobre un supuesto «apagón informativo» que, según Sánchez, nunca ocurrió. Pues bien, Sánchez -no es ninguna novedad- faltó clamorosamente a la verdad, como ha quedado probado en el audio del presidente de la Confederación del Júcar.

Sánchez, en aquella comparecencia, se vino arriba: «Usted ha dicho, señoría, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo y eso es, señor Feijóo, mentira. Se lo repito: mentira. La confederación comunicó a las autoridades de Protección Civil que el caudal estaba aumentando de forma peligrosa a las 12:07 horas de esa mañana, y con esa información el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la Rambla». Y añadió: «No hubo, como se ha dicho por parte de algunos, ningún apagón informativo el pasado día 29. Este organismo mantuvo una comunicación constante con el Centro de Emergencias de la Generalitat durante todo el episodio de la DANA (…)». Oír hablar a Sánchez de mentiras es como oír a Jack el Destripador dando lecciones de cómo combatir el crimen.