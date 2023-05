Sánchez & March, herederos de aquel financiador de Franco

Sinceramente, no me ha extrañado nada conocer que existe, al parecer, una relación fluida entre el PSOE y los ricos herederos de aquel riquísimo Juan March, que financió al general Franco para ponerse al frente del Ejército de África allá por el mes de julio de 1936. El riquísimo abuelo o tatarabuelo los dejó bien colocados a todos.

El ministro socialista de la II República Indalecio Prieto dijo aquello tan histórico: «O la República acaba con Juan March o Juan March acaba con la República…». Fue lo segundo. Son tan listos los March (al parecer) y tan faltos de escrúpulos que no han tenido inconveniente en prestar su lujoso Falcon a otros socialistas, por cierto, al usuario más proclive a la hora de amar con locura surcar los cielos en jets privados. ¡Qué afición!

Doy por sentadas las informaciones publicadas por este diario respecto a esa curiosa y a la vez extraña entente entre los March y el socialismo sanchista. Lo que nadie se explica es por qué el Gobierno necesita contratar vuelos con empresas privadas si tiene todo un escuadrón oficial a su servicio y no para de subirse a sus aeronaves. Unos y otros son sufragados, of course, por cuenta del contribuyente.

No deja de resultar irónico también que el fustigador de los «ricos y poderosos», esto es, Sánchez, hace tan buenas migas con los herederos de aquel gran conspirador antisocialista y antirrepublicano. Se podría colegir con razón que Sánchez utiliza ello, como casi todo, cuando le conviene personalmente sin más autoridad moral que la búsqueda de su propio interés personal. Escrito de otro modo, que no cree en lo que afirma y, al final, nadie cree nada de lo que sale de su boca.

Por una vez, no estaría de más que se aclarara este asunto. Porque de lo contrario el ciudadano contribuyente estará en su derecho de pensar que aquí hay gato encerrado y que alguien pudiera estar haciendo las Américas con dinero público a mayor honra y confort de un jefe de Gobierno tan falso como desacreditado. ¡Cuanto antes, mejor!