RTVE: Investigación ‘ad hominem’ en el Senado

Se lo he venido advirtiendo al flaco José Pablo López, una y otra vez y durante muchos meses. «¡Cuídate un poquito que te veo muy desmejorado!» Pues erre que erre, ha escogido el camino de lo peor.

López, el buen y generoso amigo de Gerardo Iracheta (La Cometa, productora de Mañaneros 360, el lugar del despendole de códigos éticos), son viejos colegas de cosas ultras relativas a la Iglesia Católica, como un día me informara el magnífico periodista Vicente Gil Lázaro.

Cada vez que he tenido ocasión de hablar con el muchacho de Sayalonga (el pueblo de los nísperos), le he dicho por corto y por derecho, no como otros que le sacan sillas en tertulias bien pagadas y, por detrás, le apuñalan sin remisión al más puro estilo Brutus, tu quoque filli mi: Si estiras la cuerda como si no hubiera un mañana, la cuerda acabará por sajarte la yugular.

Y ese día ha llegado. Mira que es difícil que el Partido Popular tome una decisión de tamaña naturaleza; la ha tomado finalmente. Lleva años siendo objeto de terrorismo informativo y se ha cansado de ser el pim pam pum de esos, a los que el Comité de Informativos de RTVE considera «activistas políticos» y a los que no concede el estatus de periodistas. Son, básicamente, gentes a las que ha tocado la lotería a cambio de propinar a la derecha hostias como panes. Jamás hubo, ni hay, una mínima y cierta equidistancia política, que se debe exigir en un medio de propiedad pública. Bien pagados, eso sí, nadie lo puede negar, a costa, of course, del sufrido contribuyente. Ahora podremos enterarnos de cuánto cuesta y a qué precio por barba.

El share, no me cabe ninguna duda, les ha dado alguna razón, pero no el input básico en este tipo de medios: credibilidad y autoridad profesional y moral. Son productos de «parte». Tengo para mí que lo peor de la iniciativa popular en el Senado para los interesados (no hará falta explicitar quién y quiénes van a ser requeridos ante el tribunal parlamentario) es que tendrán que decir verdad y, lo mejor para el contribuyente, conocer los montantes de sus denarios que en algunos casos son un auténtico escándalo. Cobrar 3.100 euros diarios cocinando diariamente un libelo no precisamente libre, se le antoja a cualquiera considerarlo casi como un delito, mucho más en las actuales circunstancias en las que tienen que sobrevivir millones de contribuyentes cuyos dineros van a parar a los bolsillos de los amigos de los Sánchez, los López (varios), Bolaño o María Santísima.

Será una ocasión extraordinaria, por fin, para conocer las cuentas corrientes de las principales productoras que se están enriqueciendo a costa del que esto suscribe y de sus lectores. Vuelvo a citar a La Cometa y les doy un nombre a los señores de la Comisión de Investigación, Rosa Díaz, mujer que pone el cazo en todas las estaciones, y que tiene mucho que ver con el negocio del ultracatólico navarro Iracheta en este negocio. Ojo, porque intentará librarse a través de su amistad (¡o lo que sea!) con personas próximas a Núñez Feijóo.

Probablemente, este ejercicio parlamentario no sirva al final para otra cosa que divertir un rato a la concurrencia; pero sí, entre otras cosas, para recordar a los actuales gestores que se trata de conducirse como gestores coyunturales y no creerse que definitivamente son dueños de ese conglomerado de cajas tontas.

El flaco José Pablo me debe un favor. Le avisé de lo que se avecinaba hace mucho tiempo y, como pesa poco, y además tiene mucha pelota a su alrededor, ha terminado por levitar y conducirse como un hooligan político, eso sí, simple y simplón. Te lo has ganado a pulso y de esta no os libra ni a ti, ni a Iracheta & Rosa, la Virgen del Perpetuo Socorro, que era la preferida del fundador del Opus Dei y del padre Maciel, el acosador de niños. ¡Y mira que te deseo lo mejor…! Pero los que tienen alma de Bellido Dolfos siempre acaban de la misma manera.

El que avisa, mi querido amigo, no es traidor.

PD. Un mes después de que Sánchez liquidara a Rajoy mediante una moción de censura por corrupción, en RTVE se inició una purga en toda la regla. El PSOE se buscó a una iletrada de Burgos, hija de un coronel franquista, Rosa María Mateo, que llevó a cabo el trabajo sucio encomendado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, una de las mujeres más odiadas en el PSOE, y el melifluo-tartufesco Iván Redondo. Mateo no puede decirse en puridad que sea una chica salida de las calderas de la Universidad de Cambridge, pero hizo su trabajo; a cambio, un millón de ala.

Lo de ahora es todavía en criterio democrático aún peor. Porque tratan de cubrirse dando silla, no mucha, pero silla, a los más tontos de la derecha.