Losantos: «Esto no es una ley de amnistía, es inmunidad perpetua para futuros golpes de Estado»

La presidenta no ejecutiva de OKDIARIO, Pilar Rodríguez Losantos, se ha pronunciado acerca de la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez ha registrado en el Congreso tras los pactos con sus socios golpistas. Tal y como apunta la politóloga, se trata de «una ley que garantiza la impunidad perpetua de los independentistas para que el golpe de 2017 no tenga efectos penales». Pero lo más grave es que «también lo hace para que los futuros golpes de Estado que se produzcan no se puedan perseguir judicialmente y los secesionistas puedan violar nuestra democracia con total impunidad una y otra vez hasta que consigan la independencia», afirma Losantos.

«Cuando Carles Puigdemont vuelva a ser presidente de la Generalidad de Cataluña y vuelva a intentar dar un golpe de Estado, si es que Pedro Sánchez no le ofrece directamente la independencia a cambio de presupuestos, los abogados de los golpistas simplemente tendrán que argumentar que el futuro golpe es la continuación del referéndum de 2017 y automáticamente quedarán impunes porque sus acciones quedarán comprendidas en la Ley de Amnistía. Esta aberración política significa que nuestro Código Penal ha cambiado», explica Losantos tras leer el artículo 1.3 de la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez. Este apartado recoge que «los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha», explica.

«A partir de ahora, si usted comete un delito pero es necesario para la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez, tiene inmunidad sanchista para malversar, para ser un corrupto o incluso para ser un terrorista. Basta ya de eufemismos. Estamos ante la situación más grave que hemos vivido en democracia porque ahora es el propio Estado el que pone sus resortes a disposición de los delincuentes para destruir España desde dentro», expone la politóloga.

«Es un autogolpe en toda regla. El Presidente del Gobierno de España es el líder de un proceso español mucho más grave que el procés de 2017 y, como no actúen de manera contundente antes de que termine la legislatura, esta Ley de Amnistía evolucionará a la ley de referéndum por el que usted y yo perderemos definitivamente nuestro país. Estamos en momentos decisivos para nuestra historia y toca estar a la altura. Es el momento de salir a la calle y decir basta», concluye.