¿Quién preside el Consejo de Ministros? Pedro Sánchez: pues eso

Que el caso Koldo es el caso Sánchez parece evidente después de que el contrato de Puertos del Estado con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, compañía vinculada al ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, pasara por el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez. El contrato no era precisamente menor, pues era el de mayor cuantía -20 millones de euros- de los firmados por la trama con los ministerios y los gobiernos autonómicos socialistas. No lo dice OKDIARIO, sino el mismísimo Tribunal de Cuentas, que destaca en uno de sus informes de fiscalización de los contratos de la pandemia que la «toma de razón» al Consejo de Ministros de dicho expediente «se efectuó el 28 de abril de 2020».

Y es que Puertos del Estado cerró la adquisición de las mascarillas con Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020, apenas un día después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, emitiese una orden para la compra de material sanitario contra la pandemia. Para esta empresa intermediaba, según la investigación, el asesor de Ábalos, Koldo García. El Tribunal de Cuentas se percató de que en dicha contratación había gato encerrado, al dudar de la solvencia de la empresa adjudicataria: «De la capacidad y solvencia de la empresa seleccionada» no existía «antecedente alguno» y destacó además que su «objeto social no amparaba tales suministros, pues contemplaba la prestación de servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, así como la investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, venta y distribución de sistemas».

El tribunal no se quedó ahí, sino que a continuación examinó si se había cumplido con el trámite de elevar los expedientes al Consejo de Ministros: «La toma de razón al Consejo de Ministros del expediente de suministro de mascarillas (n.º 87), se efectuó el 28 abril de 2020», afeando que se había producido con un día de retraso respecto del plazo establecido en el artículo 120 de la Ley de Contratos, dado que la oferta del contratista fue aceptada por el presidente de Puertos del Estado el 26 de marzo de 2020. O sea, que la responsabilidad máxima del caso Koldo es de quien preside el Consejo de Ministros: Pedro Sánchez.