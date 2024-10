Pilar guillotina a Begoña con Alegría

Resultó una de las conferencias de prensa en la sede oficial de Moncloa más extravagantes que este veterano columnista haya presenciado nunca. Pilar Alegría, una aragonesa con ínfulas, ni se había leído el dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con el intento del matrimonio de poner sordina y candado al juez Peinado.

En la vida se pueden cometer errores, lograr aciertos y finalmente sacralizar el ridículo. Esto último es lo que hizo la ministra portavoz, dicen que también lo es de Educación, al referirse al dictamen de los jueces de la Audiencia de Madrid ante los que había recurrido Begoña Gómez. Sinceramente, me dio pena, mucha pena… Lo que hay que hacer y decir para mantener la poltrona presidencial cuando no has demostrado profesionalmente nada en la vida.

¿Qué le sucedió a la susodicha y envalentonada ministra sanchista para producir tamaño desaguisado que haría enrojecer a un muchacho de la EGB? Pues que antes de salir a la palestra, los edecanes monclovitas, muchos, pero no parece que excesivamente inteligentes, le pasaron una nota que se limitó a memorizar y repetir luego cual papagaya. Punto. ¡Con lo joven que es y el poco aprecio que tiene a su futuro político! Porque, oigan, cuando caiga Sánchez, que caerá, ¿quién contratará a esta señora después de comprobar lo visto?

Hay más y más peligroso, incluso, para Begoña Sánchez. Me consta que los jueces de la Audiencia Provincial que firmaron el dictamen dando vía libre a Peinado para continuar con sus pesquisas, con alguna excepción sin más importancia, han visionado el vídeo donde la señora ministra interpreta en versión libre su decisión. Me informan de que el cachondeo es de los que hacen época. Tampoco hay que ser muy ducho en legajos judiciales para intuir que habrán comentado el hecho con sus colegas de dicha instancia judicial donde sí o sí esperan el paseo de doña Begoña por aquel lugar.

Es lo que tiene creer que el poder ejecutivo lo manda todo, lo controla todo y lo decide todo.