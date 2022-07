Otra mentira histórica del embustero patológico Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha afirmado durante el Debate del Estado de la Nación que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos forzosos después de Camboya. Es una mentira descomunal, propia del personaje, porque hay numerosas naciones a lo largo de todo el planeta donde los cuerpos abandonados se cuentan por centenares de miles. Es una obviedad que no necesita demasiadas explicaciones, pero es que, además, es el propio asesor del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, Francisco Etxeberria, quien desmiente al presidente. «Tenemos la idea de que, quizás, sean 150.000 las personas que murieron entre retaguardia, crímenes, desaparecidos… y también incluyendo los muertos de población civil en bombardeos, o los muertos en prisiones, que murieron muy entrecomillas por causas naturales. Son cifras muy altas. Pero no es verdad que hoy queden entre nosotros, en nuestras cunetas, en nuestras fosas, 114.000 personas desaparecidas», explicaba en una entrevista el forense, quien se arriesgaba a dar una cifra: «Nosotros calculamos que no serán más de 20.000 cuerpos».

Por tanto, la afirmación del presidente del Gobierno es falsa de toda falsedad. Es un mantra que repite cuando le interesa el presidente del Gobierno, como también hicieron en su día Pablo Iglesias e Irene Montero, pero el mantra no se tiene en pie porque carece del más mínimo rigor histórico. China, la antigua URSS, la antigua Yugoslavia, Vietnam, Irak, México, Ruanda y otras muchas naciones presentan cifras de desaparecidas infinitamente mayores que las de España. De un mentiroso compulsivo como Pedro Sánchez cabe esperar cualquier cosa, pero el problema es que falacias tan descomunales se desmontan de un soplo y dejan al presidente del Gobierno como auténtico analfabeto. Y es que decir que España alberga a más desaparecidos forzosos que cualquier otro país, salvo Camboya, es un delirio que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Si este es el rigor del hombre que nos gobierna se entiende perfectamente por qué estamos como estamos.